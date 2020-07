De nieuwe leden van het Nationaal COVID-19 Managementteam, hebben gisteren een persconferentie gehouden. Het managementteam riep de samenleving op zich te houden aan de coronamaatregelen, omdat er mogelijk een plotselinge uitbraak van het virus kan plaatsvinden, gezien enkele clusters niet achterhaald kunnen worden. Volgens het managementteam is het aantal actieve gevallen, gelet op het aantal van vorige week, met 8 procent gestegen. “Het aantal neemt steeds toe, we moeten oppassen voor een plotselinge explosie. We gaan richting de piek”, zei het waarnemend hoofd van de afdeling Epidemiologie bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg Radjesh Orie, tijdens de persbijeenkomst. Infectioloog Stephen Vrede zei dat er deze dagen nog gevallen bij kunnen komen, omdat er swaps zijn afgenomen bij mensen die mogelijk geïnfecteerd zijn. Volgens Orie heeft een aantal besmettingen in de middelbare leeftijdsgroep plaatsgevonden. Hij zei ook dat er meer mannen dan vrouwen besmet zijn geraakt. “De kans om te komen overlijden voor zestigplussers, is vele malen groter dan voor de rest.’’ Op dit moment stijgt volgens Orie, het aantal besmettingen nog steeds. Volgens hem kunnen we qua populatie concluderen, dat het probleem groter is in Marowijne dan in Paramaribo. Vrede zei dat een toename van het aantal geïnfecteerden voor onrust in de samenleving zorgt. “We moeten een beetje nuanceren, omdat we de laatste tijd, gisteren met name, een sprong hebben gemaakt. Er zijn steeds meer gevallen die van buiten Paramaribo komen en het betreft gevallen uit het zuidoosten van Suriname. Hoewel we een stijging in Paramaribo zien, is die toch niet zo sterk als de absolute gevallen ons doen vermoeden”, aldus Vrede. Volgens hem wordt er alles aan gedaan, om te voorkomen dat Suriname naar duizenden besmettingen gaat. “We moeten absoluut ernaar streven, dat we zeker niet 100 geïnfecteerden per dag registreren. En dit kunnen niet de artsen of de overheid doen, wij als burgers vooral moeten dit voorkomen”, stelde Vreden. Mensen die besmet zijn met corona en dat niet weten, kunnen het virus verspreiden als zij zich buiten begeven. Vrede zegt dat het dan niet vreemd is, als er sprake is van lokale verspreiding. “Het is heel belangrijk dat mensen nog getest worden, omdat wij ernaar streven om iedereen die positief getest is, gedurende enige tijd uit de samenleving te halen en in isolatie te plaatsen. Zo een persoon moet zo weinig mogelijk andere mensen infecteren”, aldus Vrede. Publieke gezondheidszorgdeskundige Ruben del Prado, roept de samenleving op, zich te allen tijde te beschermen tegen het virus. “Als je in de buurt van anderen geen mondkapje of neusbedekking gebruikt, ben je asociaal. Blijf uit de buurt van anderen die geen mondkapje gebruiken om jou te beschermen. Ik bescherm jou en jij beschermt mij”, zegt Del Prado. Hij benadrukt, dat de bewustwording moet komen dat transmissie van het coronavirus te voorkomen is, indien men alle regels in acht neemt.