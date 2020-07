Marie Levens heeft gisteren het roer over genomen van Lillian Ferrier op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Levens is de 25ste minister van Onderwijs in de geschiedenis van Suriname. Volgens Ferrier is Levens, die voorheen als beleidsadviseur fungeerde, een goede opvolger om het ministerie naar een hoger niveau te tillen. “We gaan werken zonder geld. Niemand gaat u voor de gek houden. Moni no de, maar we vertalen vriendschap niet in geld. Als u dat zou doen, zouden we verschrikkelijk rijk zijn, want we hebben een hele goede relatie met elkaar”, zei Levens in haar kennismakingstoespraak. Er zijn volgens haar een heleboel dingen die gedaan kunnen worden zonder geld. Eén daarvan is de inschrijvingen die de komende weken beginnen, waarbij dispensaties aangevraagd zullen worden. “Covid heeft ons geleerd dat we niet in groten getale hier kunnen komen, dus we gaan de schoolleiders vragen om op school de dispensaties te geven, zodat ouders niet naar het ministerie hoeven te komen. Ik vertrouw de schoolleiders. Zij kunnen zelf bepalen wie dispensatie krijgt of niet, omdat er regels zijn. Daarna kunnen we kijken als ze het goed hebben gedaan”, stelde Levens. Het tweede dat volgens de nieuwe minister ook geen geld kost, is het ervoor zorgen dat de inschrijvingen zo vlot mogelijk verlopen. Het ministerie moet volgens haar ervan uitgaan, dat ‘’wat ik niet voor mijzelf wil, ik ook niet voor een ander wil’’. Hierbij stelde ze dat voorkomen moet worden dat ouders een avond van tevoren op de school slapen of om vier uur in de ochtend al bij de school zijn om hun kind in te schrijven. “De regels die er al zijn, gaan we toepassen, maar we gaan ze verschuiven naar de scholen en ze vragen om elk kind gewoon in te schrijven, zodat ouders niet naar het ministerie komen om te zeggen dat ze geen plek hebben gevonden. We gaan dan maatregelen treffen om de klassen kleiner te maken, want we gaan niet kunnen bouwen.” Met het inschrijven van alle leerlingen zal er volgens Levens mogelijk gegaan worden naar drie lesdagen per week voor elke groep. Hierbij zal de schoolradio en schooltelevisie weer ingeschakeld worden, want sommige vakken kun je ondersteunen via de radio en televisie. De COVID-19 maatregelen op school zullen strikt nageleefd worden. “Overal komen wasbakken met water. Ik heb dat geld al gevonden”, zei Levens. De leerkrachten zullen daarnaast de gelegenheid krijgen om meer kennis op te doen van het gebruik van technologische middelen. “Laat schooluniform geen probleem zijn. Laten de kinderen desnoods in een T-shirt komen en gaandeweg het uniform aanschaffen”, aldus Levens. Levens bedankte in haar toespraak de directie, het personeel en de leerkrachten die ondanks de situatie, het ministerie hebben laten functioneren. Vooral de leerkrachten hebben ondanks ze niet onderricht waren in het geven van onderwijs middels ICT, toch alles gedaan om contact te blijven houden met de kinderen. “Dat geeft je een prettig gevoel en dat je je moet aansluiten bij het grote veld van onderwijs en een staf op het ministerie die geen airco heeft, geen inkt voor de printer, geen papier, maar toch heeft doorgewerkt”, zei Levens. Volgens haar is het ministerie altijd draaiende gehouden, maar de afgelopen maanden onder zeer moeilijke omstandigheden. Levens staat voor open communicatie met het personeel en ook met de ouders. Zij verklapte dat er een website zal komen waarin ouders, leerlingen en leerkrachten mogen aangeven wat hen stoort. “Laten we luisteren naar het veld en dan weten we hoe we moeten gaan werken”, aldus de nieuwe minister.