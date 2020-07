Op 15 juli zijn er terreinen ingeschreven in het register door de hypotheekbewaarder. Het gaat hierbij om terreinen meer bekend als ‘Cultuurtuin’ en die zijn uitgegeven voor bebouwing en bewoning. Afgelopen week was er al tumult ontstaan toen men ineens was begonnen met ontbossing van de oeroude bomen in het gebied. Naar wij vernemen, heeft voormalig RGB-directeur Leandra Woei, die vanaf 8 juli 2020 was benoemd tot directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis) haar medewerkers de opdracht gegeven tot het opmaken van beschikkingen. Deze stuurt zij vervolgens via het secretariaat door naar de minister, daarna gaan de beschikkingen naar de minister van RGB voor ondertekening. Woei zou op 15 juli moeten beginnen bij MI-Glis, maar heeft gewoon doorgewerkt op het ministerie van RGB en heeft ervoor gezorgd dat deze beschikkingen werden gedeponeerd bij MI-Glis. Onze bron zegt, dat Woei waarschijnlijk uit zichzelf deze laatste bulkbeschikkingen heeft doorgedrukt door ze te laten tekenen door minister Mike Noersalim. MI-Glis bewaarder De redactie van De West heeft in het kader van deze uitgegeven beschikkingen, een reactie gevraagd van de bewaarder van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS), mr. Glenda Heikerk. De Gliss-bewaarder is onder andere belast met bewaren van de openbare registers. “Wij zijn belast met het verrichten van overschrijvingen, inschrijvingen of plaatsen van aantekeningen en doorhalingen in de registers. De wet verplicht tot onmiddellijke overschrijving van een akte of beschikking als deze voldoet aan de vormvereisten. De bewaarder mag niet vertragen, maar moet onmiddellijk overgaan tot overschrijving. Inhoudelijk mag je niet toetsen. Zo ook bij een akte van verkoop. Je mag het inhoudelijk niet beoordelen. Als de bewaarder de akte of beschikking bijvoorbeeld vertraagt of inhoudelijk beoordeeld, dan krijgen we een rechtszaak tegen ons”, aldus Heikerk. Volgens haar heeft Glis niets verkeerd gedaan, want er zijn twee aspecten hierbij, omdat MI-GLIS niet belast is met de gronduitgifte, maar met grondregistratie. De registratie (overschrijving van percelen die op naam staan van natuurlijke en rechtspersonen. Ook is de bewaarder lijdelijk en verplicht volgens de wet, om aangeboden aktes en beschikkingen onmiddellijk in- en over te schrijven. “In dit geval voldeed de beschikking aan de vormvereisten. Dus moet de bewaarder dan overschrijven”, zegt Heikerk. Procedure “De procedure is dat een stuk wordt aangeboden aan het kantoor van de bewaarder en in dit geval is er een bulk aan uitgifte aangeboden door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Het moment dat het is aangeboden, krijgt de indiener een strookje en dan wordt er dan gelet op vorm en tekstuele fouten of juridische correctheid, indien er fouten zijn wordt het teruggestuurd naar ministerie van RGB met een waarschuwing dat er gerectificeerd moet worden. Wanneer alles in orde is, worden de zegelrechten betaald en dan gaat de beschikking naar het dagregister en daar wordt het in bewaring genomen door GLIS”, zegt de bewaarder. Verder zegt Heikerk ter verduidelijking, dat wanneer de stukken in bewaring zijn genomen, deze worden voorzien van een datum en dat is de datum waarop het stuk is aangeboden. Kortom, de stukken worden dezelfde dag verwerkt wanneer die zijn aangeboden en dan worden ze geboekt in het dagregister en bij afsluiting tekent de bewaarder het dagregister. Vervolgens gaan de stukken voor verdere verwerking, zodat ze kunnen worden geboekt in het straatregister. De stukken moeten ook voorzien zijn van een klapper. “Bij het voorzien van het straatregister kom je soms tot de ontdekking, dat er kadastrale onjuistheden kunnen zijn of je kan ontdekken dat een gebied bestemd is voor natuurbehoud, er wordt dan onderzocht aan de hand van de ‘moederkaart’ als die kadastrale gegevens onjuist zijn, dan wordt er een melding van gemaakt en dan krijgt het ministerie van RGB een waarschuwing om de zaak te corrigeren’’, zegt Heikerk. De be-waarder zegt dat er in deze situatie is gekeken naar de moederkaart of de gronden op naam van de staat zijn en vallen onder de noemer ‘vrij domein’ en of de aanvraag op de juiste manier is gegaan. “ Er is sneller dan normaal een perceel ID gemaakt, maar dat ligt niet aan Glis, dat is hoogstwaarschijnlijk door de overheidslandmeter gedaan en vervolgens is de Glis-landmeter gevraagd om op het verzoek van het ministerie, de zaak te bespoedigen”, stelt Heikerk. De bewaarder zegt tegenover De West, dat zij na onderzoek ervan op de hoogte was dat het om uitgifte ging van de Cultuur-tuin. Zij heeft daar toen conform haar taak, melding van gemaakt. Zij heeft aangegeven, dat de gronden wel vrij domein zijn en niet ter beschikking zijn gesteld aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, maar heeft het ministerie van RGB, erop geattendeerd daar rekening mee te houden en gezegd, dat het gaat om de Cultuurtuinlaan. “Je kan deze mensen een waarschuwing geven en erop attenderen als bewaarder, maar meer dan dat kan je niet doen. Ik ben verplicht de stukken in te schrijven als ze voldoen aan alle juridische correctheden. De overheid moet beslissen als zij dit gebied tot beschermd gebied aanmerken of zij kunnen ook gewoon het besluit nemen om de gronden in te trekken”, aldus de bewaarder. Daarom heeft Heikerk kenbaar gemaakt, dat zij als bewaarder van MI-Glis in deze zaak alleen het ministerie erop kan wijzen, dat het om het gebied Cultuurtuin gaat en verder heeft zij geen invloed.