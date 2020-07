Van de 5,132,825 actieve cases wereldwijd, ervaart 5,073,024 (99%) de symptomen van COVID-19 als mild en slechts 59,801 (1%) ligt op de Intensive Care (IC) en is in kritieke toestand. Vandaag stond de teller van het aantal besmette personen in de wereld op 14,228,185 waarvan 600,238 (7%) mensen zijn overleden aan de gevolgen van corona en 8,495,122 (93%) zijn genezen. In Suriname liggen er momenteel 6 patiënten op de IC en tot nu toe zijn 600 personen genezen verklaard. Het totaal aantal besmettingen in Suriname is momenteel 943 en de teller voor actieve gevallen staat op 324. Het aantal personen in overheidsquarantaine is 238. Tot nog toe zijn 20 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19. In Suriname kunnen de meeste positief geteste personen worden gerelateerd aan een cluster. De grootste cluster van 28 procent, is gerelateerd aan mensen in de goudsector en mensen die spullen halen in bepaalde zaken. 25 procent zit in de cluster rondom de verkiezingen. Er komen nog steeds cases binnen die een link hebben met die groep. De derde grootste cluster van 24 procent bevindt zich binnen de goudmijnen van Rosebel en Newmont en hun contractors. In het geval van Rosebel is het virus binnengebracht door iemand die uit Frans-Guyana naar Suriname kwam. Keerpunt is van mening, dat het in acht nemen van de coronamaatregelen belangrijk is, waaronder social distancing en het dragen van een mondkapje op de juiste manier om besmetting te voorkomen. (Bron; https://www.worldometers.info/coronavirus/ en https://covid-19.sr/