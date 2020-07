“Wij streven naar een goede samenwerking met de rechterlijke macht. Dit om ervoor te zorgen dat de principes van de trias politica goed in stand gehouden worden”, zei de nieuwe president Chan Santokhi, tijdens zijn toespraak op het Onafhankelijkheidsplein. Gisteren droeg Desiré Bouterse, officieel de macht over aan Santokhi. Bouterse is tien jaar president geweest. Volgens Santokhi zal er met gedeelde verantwoordelijkheid invulling gegeven worden aan de rechterlijke macht. “Maar naast de rechterlijke macht zijn er zoveel andere machten met wie we nauw willen samenwerken. We denken daarbij aan de werkende klassen, de vakbonden, het bedrijfsleven, de religieuze organisaties en sociaal maatschappelijke organisaties”, aldus de president. Hij geeft aan dat al deze samenwerkingen nodig zijn om het land zo snel mogelijk uit de crisis te halen, zodat volk en natie tot verheffing kunnen worden gebracht. De president wees de pas beëdigde ministers ook op hun verantwoordelijkheden. “Vanaf dit moment zult u uw plichten verdubbelen en rechten moeten halveren. Dit geldt niet alleen voor u als minister, maar ook voor uw kleine omgeving. Te beginnen bij uw gezin en familie die allemaal transparante entiteiten en open boeken zullen worden”, gaf Santokhi aan. Santokhi is ervan overtuigd dat indien een ieder werkt waarvoor hij in dienst is genomen, we als land de meest cruciale problemen binnen korte tijd achter de rug zullen hebben. “Laten we niet uit het oog verliezen dat een ieder in de regering door de schepper gestuurd is om werk te verrichten zoals Hij het van u verwacht. We moeten ook niet vergeten dat wij het product zijn van de uitspraak die het volk op 25 mei heeft gedaan’’, aldus Santokhi.