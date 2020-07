De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft na de inauguratie van de president en vicepresident en de beëdiging van de nieuwe ministers op donderdag 16 juli, een vergadering gehouden in het partijcentrum Grun Dyari. NPS-voorzitter Gregory Rusland, zei dat de partij een zeer enerverende tijd achter de rug heeft gehad vanaf de campagnevoering in verband met de verkiezingen, de discussies om wel of niet in de oppositie of coalitie te gaan en de gesprekken voor het kiezen van de juiste kandidaten voor de ministersposten. De NPS’ers zullen nu het traject inzetten om vooral de ministers die uit NPS gelederen komen, de volle ondersteuning te geven, terwijl er gewerkt zal worden aan de verdere structurering van de partij en haar instituten. Rusland zei dat de NPS een speciaal team heeft dat een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het regeerakkoord. Daarnaast zal ook een kandidaat van de partij deelnemen in het team van de coalitie om de komende zes maanden intensief te werken aan de problemen in het land, waaronder COVID-19 en de financieel-economische situatie. Rusland bedankte Marie Levens, de nieuwe minister van Onderwijs en Cultuur en Sylvano Tjong-Ahin, de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, voor hun bereidwilligheid de geboden functie te bekleden. “Als je hoort wat de problemen in het land zijn, dan moet je durf hebben om te zeggen dat je ervoor gaat. We moeten met zijn allen onze schouders onder het werk zetten om de problemen aan te kunnen. De verantwoordelijkheid die de NPS nu heeft, is om de ondersteuning te geven aan de twee ministers”, stelde Rusland. Hij gaf aan dat het bestuur in de komende periode zal gaan naar verdere structurering van de partij. De instituten zullen geëvalueerd worden, zodat die de juiste bijdrage kunnen leveren. Vooral de Adviesraad moet geëvalueerd worden, omdat de raad de verantwoordelijkheid heeft over het Johan Adolf Pengel Instituut (JAPIN). Het Japin, het wetenschappelijk instituut van de NPS, moet volgens Rusland geherstructureerd worden om daadwerkelijk de ondersteuning te kunnen geven aan het werk dat gedaan moet worden. Rusland zei dat het Japin weer net als voorheen moet functioneren, maar aangepast aan de nieuwe inzichten. “We moeten nieuwe ondersteunende instituten opzetten en de partij openstellen voor nieuwe mensen die zich aanmelden, maar we moeten ook alert zijn, want het is gebleken dat mensen binnenkomen, maar alleen komen om het ons moeilijk te maken.” Rusland legde de nadruk op de rol van ‘echte’ NPS’ers. ‘’De rechtszaak die door enkele NPS’ers was aangespannen, heeft de partij al SRD 20.000 gekost op basis van zaken die niet waar zijn. Dat zou een echte NPS’er de partij niet aandoen. We gaan de partij evalueren en de komende week besluiten nemen om ervoor te zorgen dat de waarachtige NPS’ers, eensgezind arbeiden voor de komende vijf jaar om ervoor te zorgen dat de partij 200 procent groeit. Niet alleen in stemmen, maar ook in zetels. We moeten weer de plaats krijgen die we verdienen in politiek Suriname”, zei Rusland. Desondanks stelde hij dat de partij niet ontevreden mag zijn met de plek die zij nu heeft. “We hebben drie DNA-leden. In de afgelopen vijf jaar is er met de twee leden in discussies over de financiële situatie en Alcoa, niet opgemerkt dat we met twee waren. Dus de inzet van die leden moet optimaal zijn evenals de inzet en bijdrage van de twee ministers in het kabinet. De NPS moet aantonen dat welke positie we ook krijgen, wij een goede bijdrage leveren”, aldus Rusland.