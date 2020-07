“Ik sta hier om u eerlijk te zeggen in welke situatie wij als land zitten. We hebben te maken met een enorme financiële crisis. Het land heeft een schaarste aan valuta en SRD’s, maar er hangen ook torenhoge schulden boven onze hoofden”, zei Chan Santokhi gisteren, nadat hij was geïnaugureerd tot president tijdens zijn toespraak naar de gemeenschap toe. Hij gaf aan dat de tijd van strijd voorbij is en het echte werk nu zal beginnen. ‘’Wij zullen het als natie samen moeten doen’’, sprak Santokhi. Volgens hem zijn er haast in alle sectoren problemen en zijn er mensen die al maanden hun gelden niet hebben ontvangen. “Instellingen die belangrijk zijn voor een goed bestuur en financiële instellingen zijn verzwakt. De Centrale Bank van Suriname, de belastingen, douane en vele andere ministeries, functioneren niet. De slechte financiële situatie is door ratingbureaus steeds bevestigd in de afgelopen jaren”, aldus Santokhi. Volgens hem ligt onze schuldenlast dicht bij de 27 miljard SRD, maar hij verwacht dat het financiële gat nog groter is wanneer het echte werk zal beginnen. Het beheersen van de financiële crisis is de hoofdprioriteit van de nieuwe regering, maar het indammen/elimineren van het coronavirus, is volgens Santokhi ook heel belangrijk. Hij zei dat het niet makkelijk zal zijn de diverse problemen aan te pakken, gezien de gelden zeer beperkt zijn. Maar aanpak is volgens Santokhi nodig alvorens de economie op gang te krijgen. Santokhi zei dat ondanks de grote uitdagingen die de nieuwe regering te wachten staat, hij er geloof in heeft dat het goed komt. “Ik geloof in de veerkracht van het volk en geloof ook in het offers brengen. Wij gaan de crisis oplossen, maar wij moeten eensgezind te werk gaan. We hebben alle mensen en deskundigen nodig, ongeacht hun politieke kleur. We zullen mensen oproepen die vanwege rancune thuis zijn gezet, maar ook mensen die salarissen ontvangen en gewoon thuis blijven. We zullen het niet accepteren dat mensen betaald worden met de dure belastinggelden van het volk, zonder een behoorlijke bijdrage te leveren”, aldus Santokhi.