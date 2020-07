Het aantal personen dat besmet is met corona, is in de afgelopen dagen fors gestegen. Op woensdag werd de teller drie keer aangepast. Er zijn 79 nieuwe positieve gevallen geregistreerd. Vandaag, vrijdag 17 juli, staat de teller op 318 actieve gevallen. Inmiddels is de negentiende COVID-19 dode geregistreerd. Zij overleed vanochtend in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. De viroloog John Codrington, zegt tegenover De West, dat de situatie uit de hand dreigt te lopen. “Als we nu naar de theorieën kijken, kunnen we verwachten dat het aantal geïnfecteerde personen verder zal stijgen. Het is mogelijk, dat er per dag 200 positieve gevallen bijkomen, omdat het nu net als dynamiet gaat. Contact tracing is momenteel heel moeilijk”, zegt Codrington. Volgens hem moet de samenleving continu voorgelicht worden over COVID-19. Hij stelt dat het aantal besmettingen kan dalen, als de veiligheidsmaatregelen op de juiste manier gehandhaafd worden. In andere landen is gebleken dat het bekendmaken van de clustergebieden, ervoor heeft gezorgd dat het aantal actieve gevallen gedaald is. Volgens Codrington is het in acht nemen van de coronamaatregelen belangrijker dan het bekendmaken van clustergebieden. “Het belangrijkste is sociale afstand, ten tweede het dragen van de mondkapjes op de juiste manier. Indien het tot ons doordringt dat veiligheid van eminent belang is, zullen we door hebben dat het aantal gevallen een daling zal maken”, aldus Codrington. Ook zegt hij, dat er juist achterhaald moet worden waar de besmetting plaats heeft gevonden. “Met het bekendmaken van clustergebieden, zullen we niet veel bereiken. We moeten de samenleving vertellen, dat hun gedrag voor een daling zal zorgen”, zegt de viroloog. Codrington is geen voorstander van een mondkapje bij jonge kinderen. ‘’Kinderen kunnen met een mondkapje moeilijk ademen en dat kan voor ademhalingsproblemen zorgen.’’ Hij zegt dat ouders hun kinderen in sommige gevallen indien mogelijk, beter thuis kunnen laten,. “Het belangrijkste is, dat ouders kinderen niet moeten meenemen naar slecht geventileerde ruimtes”, zegt Codrington.