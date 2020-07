‘Beleidslijn beheersing financieel-economische crisis teleurstellend’ De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), heeft kennisgenomen van het regeerakkoord van de nieuwe coalitie, maar is van mening, dat het regeerakkoord aanscherping behoeft. In haar economistenblad genaamd ‘Inzicht’, stelt de VES dat de beleidslijn: Beheersing financieel-economische crisis: stabiliteit en herstel, ronduit teleurstellend is. De VES geeft aan, dat zij reeds in de diverse publiekelijke debatten voor de verkiezingen, had geconstateerd, dat er sprake is van een ernstige onderschatting van de diepgang van het probleem. De gepresenteerde beleidslijn is volgens de VES, een herbevestiging van deze onderschatting. Over het begrip crisisbeheersing in het akkoord zegt de VES, dat de aftredende regering de crisis de afgelopen vijf jaar beheerst. ‘’De toen nog bestaande financiële ruimte (deviezenreserves) is misbruikt waardoor de problemen vooruit geschoven konden worden. De aantredende regering heeft geen keuze dan door de bittere pil heen te bijten en in plaats van de crisis te beheersen de oorzaken van de crisis fundamenteel op te lossen’’, aldus de VES. Het herschikken en vertraagd aflossen van de schuldenberg is noodzakelijk, maar is volgens de VES in strijd met de doelstelling van de verlaging van de schuldenlast. Het geleidelijk verlagen van de schuldenlast naar 60 procent van het bbp, is niet realistisch. “Dit vereist een aflossing van ruwweg SRD 13-15 miljard welke middels overschotten op de Begrotingsrekening moet worden bereikt. Het terugbrengen van het Bestedingstekort van de overheid van 23 procent van het bbp naar 3 procent is noodzakelijk, maar verlaagt de schuldgrootte niet, aangezien zelfs de 3 procent ook middels binnen- of buitenlandse leningen gefinancierd moet worden. Indien het effect van de aangekondigde onafwendbare devaluatie wordt meegerekend, dan zal de schuld in SRD met minimaal 50 procent toenemen, zo ook de jaarlijkse aflossing en rentebetaling”, stelt VES. De opsplitsing van de aanpak in drie fasen is helder, maar de uitwerking van de eerste fase mist volgens de VES precisie en een concrete duidelijke omschrijving van de voor de samenleving zo ingrijpende maatregelen. Voorts wordt niet duidelijk aangegeven hoe “andere sectoren” in de tweede en derde fase precies uitgewerkt zullen worden op basis van dit regeerakkoord. Volgens de VES zal er hiervoor een nieuw regeerakkoord nodig zijn, wat dan wel in het akkoord dient te worden vermeld. “Noch de regeringsverklaring noch de beleidsnota’s van de ministeries zijn daarvoor geschikt. Het kan wel in het MOP (Meerjaren Ontwikkelings Plan, red.) worden uitgewerkt indien deze binnen de tijd van 9 maanden kan worden afgerond, hetgeen niet erg realistisch is”, aldus de VES. Het regeerakkoord tussen VHP, ABOP, NPS en PL verdient volgens de VES aanscherping. ‘’Mogelijk kunnen de vier partijen de komende dagen om de tafel om een aantal hier aangehaalde fundamentele beleidskeuzes op sociaaleconomisch gebied diepgaand door te praten en consensus te bereiken over de meest efficiënte en meest rechtvaardige oplossingen. Deze zullen niet populair zijn, maar wel noodzakelijk, en gezien de consequenties voor de gemeenschap, dienen de partijen deze beleidskeuzes duidelijk en eerlijk in het regeerakkoord vast te leggen’’, aldus de VES.