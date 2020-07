President-elect Chan Santokhi, heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan de scheidende president Desiré Bouterse. Het bezoek vond plaats op het Presidentieel Paleis. Beiden hebben eerder gezegd, dat er sprake zal zijn van een vlotte overdracht van de macht. Desondanks adviseert oud-president Ronald Venetiaan, de aankomende regering extra alert te zijn tegen de beïnvloeding van Bouterse binnen de staat. “De NDP is in kracht niet gereduceerd tot nul”, zegt Venetiaan tegenover de media. Venetiaan stelt voor dat het volk de aankomende regering, de ruimte geeft om zaken te kunnen realiseren. “We moeten in de gaten houden dat wij een aftredende president hebben die lijnen naar bepaalde organisaties en instanties in het land, onder andere het Nationaal Leger, heeft. Hij heeft zelfs een keer gezegd, dat hij een man is die zeer geïnteresseerd is in het uitoefenen van invloed. Wij zijn natuurlijk blij, dat we niet nog vijf van wat nu aftreedt, erbij krijgen”, aldus Venetiaan. Volgens Venetiaan zal Bouterse zichzelf nooit 100 procent terug trekken. “Hij zei zelf, dat hij mogelijkheden ziet om deze mannen te ondersteunen. Ik denk dat alertheid geboden is. In elk geval is er formeel een einde aan deze periode. Dat is van het grootste belang’’, zegt Venetiaan. Hij benadrukt dat een formeel einde, ook echt ‘’einde’’ betekent.