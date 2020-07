De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft onder leiding van ex-governor Robert van Trikt, zeventien overheidspanden gekocht van de Staat Suriname. Hiervoor heeft de moederbank het enorme bedrag van euro 105 miljoen betaald. Gillmore Hoefdraad wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, naar aanleiding van het feit, dat hij deze zeventien overheidsgebouwen heeft ‘verkocht’ aan de CBvS. Dit stond al opgenomen in het lijvig document dat de procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday had toegestuurd naar De Nationale Assemblee (DNA) met het verzoek om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Dit verzoek werd vervolgens door DNA afgewezen. Maar gezien de ontwikkelingen en de verschillende zaken die zich hebben afgespeeld bij de Centrale Bank, kreeg het Openbaar Ministerie (OM) meer verdachten op het oog. Het OM heeft in het kader van het onderzoek van de verkoop van acht panden, op 26 juni 2019 aan de CBvS voor euro 45.000.000.00 en op 20 september 2019 nog eens negen panden voor euro 60.000.000.00, ook mevrouw Faranaaz Alibaks Hausil (Legal, Compliance & International Affairs), aangehouden en ingesloten. Hausil is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Van Trikt en Hoefdraad ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Aan de hand van het onderzoek kan worden gesteld, dat Hausil met Van Trikt en Hoefdraad alsook met anderen die nog in beeld kunnen komen, samen heeft gespannen om artikel 18 en 21 van de Bankwet te overtreden alsook artikel 31 van de Anti-corruptiewet. Met hun handelen hebben zij de Centrale Bank ernstig benadeeld. Hoewel de betaling voor deze panden reeds is voldaan door de CBvS, zijn deze panden nimmer overgedragen. Naderhand is vast komen te staan, dat negen van de panden niet aan de Staat Suriname toebehoren en desondanks zijn verkocht aan de CBvS als te zijn van de overheid. De Bankwet geeft duidelijk aan, dat de CBvS geen onroerende goed koopt of bezit dan die welke voor de uitoefening van haar bedrijf nodig zijn. Bovengenoemde transacties zijn in strijd met artikel 18 van de Bankwet en kunnen daardoor nietig worden verklaard. Hierdoor kunnen deze transacties worden beschouwd als (ongedekte) voorschotten verschaft aan de staat. Dit heeft tot gevolg dat het voorschottenplafond wordt overschreden, een verbod ingevolgde artikel 21 lid 4 en een misdrijf zoals bepaald in artikel 35a van de Bankwet.