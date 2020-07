Vanmorgen vond de buitengewone Openbare Vergadering plaats op het Onafhankelijkheidsplein, zulks in het kader van de inauguratie van de president, vicepresident en de beëdiging van de ministers. Ronnie Brunswijk nam in handen van huidige DNA-voorzitter Marinus Bee, de eed als vicepresident van de Republiek Suriname af. Hierna werd hij ingezegend door zijn geestelijke leider. Na de beëdiging tekende de scheidende vicepresident Ashwin Adhin, de protocol van overdracht. Hiermee werd het een feit dat de Abop-voorzitter Brunswijk, nu officieel het ambt van vicepresident bekleedt. Brunswijk aanvaardde vervolgens zijn ambt. De laatste handtekening op de documenten werd geplaatst door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa). Chan Santokhi werd kort na de beëdiging van de vicepresident, ingezworen als president van de Republiek Suriname. Na deze korte ceremonie werd hij door assembleevoorzitter Marinus Bee, beëdigd tot de tiende president van Suriname. Nadat Santokhi zijn eed had afgelegd, spraken verschillende geestelijke leiders hun zegen uit voor het staatshoofd. Aftredende president Bouterse verklaarde vervolgens bereid te zijn, het protocol van overdracht te tekenen, waarna hij dat ook deed. Santokhi aanvaardde daarna het ambt van president van Suriname en tekende de daarbij behorende proclamatie. Noersalim ondertekende vervolgens de documenten. Ex-president Bouterse wenste de nieuwe president en vicepresident veel wijsheid en kracht toe bij het “trekken van de kar”. “Ik roep het volk op de schouders onder het werk te zetten, om Suriname welvarender te maken. Dit is ons Suriname!”, benadrukte Santokhi tijdens zijn toespraak. Hij ging onder andere in op de financiële crisis en de huidige COVID-19 pandemie. “De huidige regering zal deze crisis oplossen”, stelde de nieuwe president. “Iedereen moet een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Suriname, wie u ook mag zijn”, aldus Santokhi. Hij bedankte aan het einde van zijn toespraak, de medewerkers uit de gezondheidszorg en de andere instanties van de overheid. Vanwege de COVID-19-maatregelen waren er slechts genodigden aanwezig. De inauguratie was dit keer niet voor het publiek toegankelijk, zoals voorheen wel het geval was. In een totaal andere ambiance dan de gebruikelijke, heeft de parlementsvoorzitter de buitengewone vergadering geleid. Met inachtneming van de COVID-19-maatregelen heeft de organisatie, een waardig platform voor deze plechtige gelegenheid neergezet.