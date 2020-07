Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanmorgen de algemeen secretaris van de Centrale Bank van Suriname, mevrouw Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden en in verzekering gesteld. De redactie van De West verneemt, dat Hausil verklaringen heeft afgelegd die in strijd met de waarheid zijn. Hausil is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti Corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Zulks naar aanleiding van het feit, dat Hoefdraad op 26 juni 2019 (8) acht panden heeft verkocht aan de CBVS voor Euro 45,000,000.00 en op 20 september 2019 nog eens (9) negen panden voor Euro 60,000,000.00. Naar verluidt wordt de algemeen secretaries van de Centrale Bank als voormeld, nu gezien als een mede verdachte in de zwendel met de aankoop van het onroerendgoed van de overheid.