Dat aan het einde van haar ministerschap op het ministerie van OW&C en het demissionaire karakter daarvan mevrouw Lilian Ferrier een elektronisch beveiligingssysteem in haar woning wil laten plaatsen ter waarde van circa SRD 27.125, – is bij velen in de gemeenschap vreemd overgekomen, gezien zij moet aftreden. DA’91-voorzitter Angelique del Castilho om een reactie gevraagd, zegt dat dit gewoon het zoveelste bestuurlijke wangedrag is dat met men in de scheidende regering vertoont. “De kas is zo goed als leeg, maar dan krijgt een aftredende minister alsnog een beveiligingssysteem, dat duizenden SRD’s kost”, aldus Del Castilho. “Als het nog zelf bekostigd werd, was er geen vuiltje aan de lucht, maar haar huis wordt nu beveiligd met staatsgeld, ofschoon er geen geld is”, merkt zij op. Volgens Del Castilho krijgt elke minister tijdens het ministerschap beveiliging, dus een alarmbeveiligingssysteem, is nergens voor nodig. “Dit is het zoveelste bewijs van onfatsoenlijk gedrag binnen deze demissionaire regering.” Del Castilho is van mening, dat indien de minister het laat plaatsen om persoonlijke redenen, het haar eigen verantwoordelijkheid moet zijn en niet die van de staat. Bondsvoorzitter op het ministerie Onderwijs Wetenschappen en Cultuur (MinOWC) Guno Sabajo en de personeelsbond stelden tegenover een lokaal medium, dat zij het ook oneens zijn, dat de minister aan het einde van haar ambtsperiode, een dergelijke beveiliging laat plaatsen in haar huis. Zij vrezen echter dat dit bedrag uit de onderwijsbegroting wordt gelicht, terwijl voor de bond en zijn leden Ferrier niets heeft betekend als minister. In de missive, het officiële document waarin dit geregeld is, staat waar het geld vandaan zal komen. Volgens Del Castilho kunnen wij deze kwestie vergelijken met de op de valreep benoemingen, de verhogingen en financiële toezeggingen van ministers, vicepresident etc., en de dienstwagens die de huidige demissionaire regering verstrekt en wenst mee te nemen na vertrek. “Wij merken duidelijk, dat men misbruik maakt van de wet, en dat is niet te accepteren”, aldus Del Castilho. Zij hoopt dat de nieuwe regering, al deze regels voor de gezagdragers terugdraait. Intussen roept de bond van het ministerie het personeel op, de toepassing van de voormelde missive aan te houden, totdat de nieuwe minister is aangetreden.