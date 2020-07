De beroering in de gemeenschap over de op de valreep benoemingen van het demissionaire kabinet Bouterse is sinds begin deze week losgebarsten, nadat er op sociale media een beschikking ondertekend door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), circuleert waarin staat dat gewezen DNA-vicevoorzitter en herkozen parlementariër Melvin Bouva, benoemd is tot adviseur op Buitenlandse Zaken (BuZa). Sinds vorige week gaan er ook geruchten, dat de regering Bouterse drukdoende is, meer dan 2000 benoemingen van politieke loyalisten door te drukken. Behalve de benoeming van Bouva hebben wij de hand weten te leggen op een brief, waarin president Desi Bouterse aan minister Lekram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) mededeelt, dat RGB-directeur Leandra Woei, per heden, 8 juli 2020 is benoemd tot directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis). Naar wij voorts vernemen hadden de medewerkers van het MI-Glis tot vanmorgen nog geen officieel schrijven nog mededeling ontvangen over de nieuwe directeur. Ook was er nog geen resolutie gedeponeerd bij het Gliss kantoor afkomstig van president Bouterse. Begin dit jaar heeft het personeel van het MI-Glis, het vertrouwen in zijn directeur Silvano Tjong-Ahin opgezegd. De opzegging van het vertrouwen, geschiedde nadat hypotheekbewaarder Ricardo Vreden in april door toenmalig minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) met ontslag werd gestuurd. Bij het ter perse gaan van deze editie was dit de informatie die met de redactie van De West werd gedeeld.