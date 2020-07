‘Veel te hoge tarieven betekent ook inkomstenderving’ Het Nationaal COVID-19 managementteam heeft bushouders vorige week beloofd, op 8 juli 2020 met een verklaring te zullen komen inzake de hervatting van hun werkzaamheden. De leden van de Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO) wachten nu reikhalzend, op het besluit van het Managementteam. De voorzitter van de actiegroep-PLO, Suraj Sahadew-Lall, zegt desgevraagd, dat zij uitleg verwachten, van hoe zij nu te werk moeten gaan. “We weten als bushouders, dat zwaar verhoogde tarieven ook inkomstenderving inhoudt. We wachten op het team, omdat wij aan de hand van de uiteenzetting, een besluit moeten nemen. In ieder geval willen we de werkzaamheden hervatten, maar dan wél met vernieuwde tarieven. Indien het Managementteam zegt, dat we met een halve bezetting moeten rijden, moet zij ook opdraaien voor de kosten”, aldus Sahadew-Lall. Volgens Sahadew-Lall is het begrijpelijk, dat ze in deze gevaarlijke situatie niet met volle bussen kunnen rijden. Hij stelt daarom voor, dat de overheid voor compensatie zorgt. “De SRD 3,85 p/p die wij geëist hadden, was op basis van volle bussen. Dus de autoriteiten moeten ervoor zorgen, dat wij compensatie krijgen. Wij verwachten de compensatie, omdat de prijzen ook redelijk moeten zijn voor de samenleving. Wat de autoriteiten niet moeten doen, is ons verplichten de oude tarieven te hanteren”, zegt Sahadew-Lall. Sahadew-Lall hoopt dat de autoriteiten goede maatregelen treffen, die voor beide groepen, bushouder en passagiers, redelijk uitkomen. “Bijkans tachtig procent van onze passagiers, heeft nog geen salarisaanpassing gehad.” Sahadew-Lall stelt naar aanleiding hiervan voor, dat ze met behoud van de brandstofcompensatie voor SRD 2,50 p/p hun diensten kunnen uitvoeren. “Wij proberen altijd een middenweg te vinden, zodat het voor een ieder voordelig uitkomt. Echter wordt er elke keer weer een politiek spelletje met ons gespeeld. We hopen dat de overheid spoedig met een uitzondering komt”, zegt Sahadew-Lall. Hij vertelt, dat bushouders hoop op de nieuwe regering hebben, en verwachten daarom na de machtsoverdracht overleg, zodat de situatie voor hen en het volk niet zwaarder wordt. “We blijven positief geluimd en, wachten op onze lichte aanpassing.” Kwaliteit werk Sahadew-Lall vertelt namens de bushouders, dat zij zich willen inzetten voor kwaliteit van de bussen. “We weten ook als bushouders, dat bepaalde bussen aan vervanging toe zijn, of service nodig hebben. Echter kan dit voor 70 % niet worden verwezenlijk door de stroeve uitbetalingen van subsidies. Ook vanwege de achterhaalde tarieven, konden bushouders geen vervangingsinvesteringen plegen”, zegt Sahadew-Lall. Volgens hem hebben bushouders een plan van 2 jaar uitgestippeld, om bussen te kunnen herinrichten, gezien de toekomstige regering vertrouwen uitstraalt. Sahadew-Lall hoopt dat er goed in de sector geïnvesteerd wordt, zodat die ook naar passagiers toe kwaliteit kan aanbieden. “We hebben in de vier maanden, die we niet hebben gereden, ons huiswerk gemaakt. Openbaar vervoer moet net als in andere landen, veilig zijn voor passagiers”, aldus Sahadew-Lall.