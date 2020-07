“We moeten een beetje nuchter beginnen te denken over het coronavirus”, schreef viroloog John Codrington vanochtend op zijn Facebook pagina. Dit naar aanleiding van de ontstane paniek in de samenleving, gezien verschillende instellingen hun deuren weer openen. Terwijl een groot deel van de samenleving zich zorgen maakt over COVID-19, zegt Codrington, dat we moeten leren leven met virus. “Per jaar gaan er in Suriname tussen de 70 en de 80 mensen dood in het verkeer. Ik heb nooit iemand horen zeggen dat ze niet meer zullen deelnemen aan het verkeer, omdat er te veel mensen doodgaan. Het coronavirus heeft tot nu toe aan minder als 4 mensen per maand het leven gekost. Net als in het verkeer waar er regels zijn waaraan we ons dienen te houden, zijn er regels om de kans op een besmetting te verkleinen”, aldus de viroloog. Volgens Codrington moet de overheid geen onrealistische besluiten nemen, zoals een totale lockdown instellen. ‘’Vanwege het aantal verkeersdoden gaan we ook geen totale lockdown organiseren’’, zegt Codrington. De samenleving moet volgens hem evenwichtig leren omgaan met de realiteit van het virus. “We hebben genoeg in huis om als rechtgeaarde en liefdevolle Surinamers deze hysterie de kop te vermorzelen. Laten we niet in angst leven. Bezorgdheid is zeker goed, maar moet omgezet worden in de liefdevolle daden naar elkaar en naar de mensen die het grootste risico lopen ernstig aangedaan te worden door het virus”, aldus Codrington. Codrington drukt de samenleving op het hart, zoveel mogelijk een gezonde levensstijl erop na te houden. Ook zegt hij dat we mensen met een stressvol leven moeten overtuigen, dat er meer in het leven is dan de individuele problemen waarmee ze kampen. “Onze kinderen zullen hooguit ziek kunnen worden, maar de kans dat ze overlijden is heel klein. Laten we ze het recht om te leren en spelen niet onthouden”, aldus Codrington.