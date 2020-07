Al weken achtereen kampen burgers in Suriname met niet gevulde ATM-machines op veel pinlocaties. Dit zorgt voor veel ongerief bij cliënten. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) tevens DNA-lid Sham Binda zegt desgevraagd, dat deze kwestie inkerent is aan de diepe financiële crises waarin Suriname nu zit. Hij zegt, dat de ATM-machines juist in deze coronaperiode, op tijd bevoorraad moeten worden. De banken dienen volgens hem ervoor te zorgen, dat de doorsnee burger 1×24 uur vrij kan beschikken over zijn of haar geld. “Als dit probleem verergert, krijgen we straks teleurgestelde en bezorgde burgers in Suriname, die liever hun geld zelf thuis houden en helemaal geen zaken meer willen doen met de banken”, benadrukt hij. Een ander probleem is dat sommige machines defect zijn, of dat er geen toegang is bij een bedrijf dat voorzien is van zo een ATM-machine. “Het is onmogelijk om alle mensen naar één locatie te dwingen. De banken zouden juist de mensen moeten verspreiden, door alle ATM-machines op tijd te bevoorraden”, aldus Binda. Binda is van mening, dat de banken ook klantvriendelijk gerichter moeten optreden voor hun cliënten. “De banken dienen hun werktijden te verruimen, zodat een ieder aan zijn of haar trekken komt. Je kunt je kantoren niet sluiten, en dan staat er nog een lange rij van mensen buiten te wachten om dan te horen te krijgen om morgen maar weer terug te komen, want we zijn al gesloten. Dat keur ik helemaal af”, benadrukt Binda. De burgerij ergert zich ook eraan, dat ook de daglimiet voor opname teruggebracht is naar maximaal SRD1000,-. Volgens Binda mag er geen limiet opgelegd worden, om over je geld te kunnen beschikken. “Het is wél welkom wanneer de burger stort, maar die wordt wel gedupeerd wanneer hij of zij geld wil opnemen. Het is onkan”, aldus de politicus. Een ander probleem, is dat klanten zich groen en geel ergeren aan de extreem lange wachttijden op de verschillende kantoren. “Die drukte kan ervoor zorgen dat er dan krankzinnige en mensonterende toestanden ontstaan.” Volgens Binda dienen er meer ATM-machines te komen in een bepaald ressort , zodat lange rijvorming wordt voorkomen. Ook vindt hij dat zowel grote als kleine ondernemers voorzien worden van een pos-machine, zodat zaken soepeler gaan. Chartaal geld is nog steeds voor vele mensen belangrijk, omdat zij hun dagelijkse inkopen moeten doen en ook hun vaste lasten, moeten betalen. Binda zegt dat er niets mis mee is dat men overgaat tot digitale geldopnames. ‘Maar dan moet je wel zoveel mogelijk mensen proberen tegemoet te komen, want niet een ieder beschikt over internet. Ook de groenteman of een vrouw die broden verkoopt in een warung, beschikt niet over een pos-machine. Men is dus te allen tijde afhankelijk van chartaal geld”, zegt Binda. .” “Pos-machines aanschaffen in je zaakje of winkel, brengt sowieso kosten met zich mee, maar daarom dient er een beleid te komen, om al deze ondernemers tegemoet te komen, zodat we het land sneller tot ontwikkeling kunnen brengen”, aldus Binda. De veel te lange wachttijden van ruim 1 1/2 uur voor de cliënten bij de banken, werkt volgens Binda ook niet. “Men dient er rekening mee te houden, dat deze mensen ook naar het werk moeten, als ze nu een anderhalf uur moeten wachten, terwijl zij in die tussentijd al aan het werk moesten zijn. Kan je begrijpen dat het ook voor vele frustraties zorgt”? Vraagt Binda zich af. Echter is het nog onduidelijk, of er momenteel inderdaad sprake is van een meerderheid aan geldautomaten die niet op tijd zijn van cash geld zijn voorzien. De banken hebben over dit specifiek probleem geen officieel bericht doen uitgaan. Desondanks vindt Binda, dat de banken de samenleving op de hoogte dienen te stellen, waarom de ATM-machines momenteel op veel plaatsen leeg of buitenwerking zijn.