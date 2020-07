Het percentage van de SRD kasreserve is in overeenstemming met het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, met 6 procent verlaagd. Hierdoor is er een bedrag van ongeveer SRD 500 miljoen vrij gekomen en wel behorende aan de handelsbanken. Naar verluidt zijn er omdat het percentage van de SRD kasreserve is verlaagd, vrije middelen in SRD ontstaan en hieruit zijn de salarissen van ambtenaren over de maand juni betaald. De reden voor deze verlaging is vanwege het feit dat de overheid naarstig op zoek was naar geld, om de ambtenarensalarissen te kunnen betalen. De overheid heeft hierdoor een bedrag van ongeveer SRD 460 miljoen kunnen lenen bij de lokale banken om de salarissen te kunnen voldoen. De lokale banken vertikten namelijk om hun spaarmiddelen beschikbaar te stellen voor een lening aan de overheid, vandaar dat het voorstel vanwege de overheid werd gedaan voor een verlaging van 6 procent van de SRD kasreserves en dat die vrije middelen hierdoor ingezet zouden kunnen worden. De Hakrinbank en De Surinaamsche Bank (DSB) hebben van het voormelde bedrag ongeveer SRD 250 miljoen verstrekt aan de regering en de rest van het geld komt van de andere lokale banken. De VCB en Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zijn weliswaar kleinere financiële instellingen die in overheidshanden zijn, echter volgens onze bronnen uit bancaire kringen, hebben zij samen meer dan SRD 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbetaling van de ambtenarensalarissen. Naar verluidt, zijn de banken akkoord gegaan met de kredietverstrekking, omdat het gaat om afspraken die zijn gemaakt met de aankomende regering. Hoewel de officiële stukken nog getekend moeten worden door de huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, hebben de banken er geloof en vertrouwen in, dat zaken goed zullen worden afgewikkeld. Uit bancaire kringen vernemen wij, dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze situatie hebben genomen, aangezien zij op de hoogte zijn van de zeer slechte financiële situatie waarin Suriname c.q. de staat, thans verkeert. Naar wij voorts vernemen, worden er continu gesprekken gevoerd met kundige personen uit de financiële sector, waaronder ook Armand Achaibersing, directeur van verzekeringsmaatschappij Assuria, die gevraagd is om de functie van minister van Financiën te bekleden. Aichabersing heeft ook aan bankdirecteuren het financiële plaatje van de Staat Suriname voorgelegd en hoe die aan te pakken, nadat hij de functie op het ministerie heeft overgenomen van Gillmore Hoefdraad. Ook worden er gesprekken gevoerd die moeten leiden tot het herschikken van de vele leningen die de regering Bouterse is aangegaan en om zo ook uitstel van betaling te arrangeren. Vertegenwoordigers van de aankomende regering hebben verschillende strategieën uitgestippeld voor financiële, deskundigen, om sneller geld voor de staat te kunnen verdienen.