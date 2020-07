Heel veel burgers hebben geklaagd toen de regering een total lockdown had afgekondigd. Gezien de stijging van het aantal coronagevallen, vonden ze ook dat er iets moest gebeuren, maar veel van de maatregelen die golden tijdens de total lockdown, waren niet duidelijk, sommige waren ook niet realistisch. Bovendien had de regering niet de capaciteit om de problemen op te vangen die voortvloeiden uit de total lockdown. Mensen die behoeftig waren en recht hadden op een voedselpakket, stonden dicht bijeen in lange rijen te wachten op een dergelijk pakket. Een paar deskundigen zeiden terecht, dat aan het volk uitgelegd had moeten worden, waarom bepaalde maatregelen getroffen werden. Pas nadat de total lockdown werd opgeheven, gaven deskundigen aan, dat het doel, het in kaart brengen van de diverse clusters van besmettingen, was bereikt. Veel mensen zien het coronavirus nog steeds als een grap en houden zich niet aan de regels. Nu telt ons land bijna 300 actieve gevallen en elke dag komen er gevallen bij. Velen vragen zich af, of er weer een totale lockdown zal worden afgekondigd. Die kans is klein, niet alleen was het doel van de totale lockdown duidelijk, ook worden de meeste nieuwe besmettingen aan de clusters gelinkt. Het probleem is dat veel burgers zich niet houden aan de adviezen die gegeven worden door het COVID-19 Managementteam. De benoeming van het nieuwe parlement bracht veel mensen op de been, en nu blijken enkele politici positief te zijn getest. Op den duur is het onze eigen verantwoordelijkheid om onze veiligheid in acht te nemen. We kunnen niet het hele jaar door in een total lockdown zitten, vooral als de regering niet de capaciteit heeft om de grote economische invloed die een dergelijke maatregel zal hebben op ons land, op te vangen. Mensen moeten weer naar hun werk om hun brood te verdienen. Niemand zal voor hen zorgen. Een pakket van de overheid is maar voor enkele dagen. Aan het begin van deze pandemie werd gezegd, dat Surinamers de zaak pas serieus zullen nemen als er doden vallen. Tot nog toe zijn er 13 mensen overleden aan corona. Deze mensen hadden allemaal een onderliggende ziekte(s). Dat wil niet zeggen dat mensen die volkomen gezond zijn, niet ernstig ziek kunnen worden van COVID-19. Zolang het virus rondwaart, is het belangrijk om de nodige voorzichtigheid te betrachten en zich te houden aan de coronamaatregelen.