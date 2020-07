Naar ons inmiddels is meegedeeld, is het nieuwe regeerteam bezig onderhandelingen te voeren, zodat het kan rekenen op hulp vanuit verschillende investeerders. Daarnaast worden er tal van alternatieven bekeken die betrekking hebben op buitenlandse investeerders. Naar wij vernemen, worden deze gesprekken gevoerd met de pionnen uit de financiële sector, waarbij Armand Achaibersing, directeur van verzekeringsmaatschappij Assuria, die gevraagd is om de functie van minister van Financiën te bekleden, deze onderhandelingen op zich heeft genomen. Hij heeft tevens ook aan bankdirecteuren het financiële plaatje van de Staat Suriname voorgelegd over de stand van zaken en hoe die aan te pakken, nadat hij de functie op het ministerie overneemt van Gillmore Hoefdraad. Ook worden er gesprekken gevoerd inzake het herschikken van de vele leningen die de regering Bouterse is aangegaan en zo ook uitstel van betaling te arrangeren. Vertegenwoordigers van de aankomende regering hebben verschillende strategieën voorgesteld aan financieel deskundigen, om sneller geld voor de staat te verdienen. Er liggen tal van bezuinigingsmaatregelen in het verschiet, deze zullen nodig zijn om de economie weer op spoor te brengen, aldus onze bronnen uit bancaire kringen. De lokale banken hebben eerder ruim USD 6 miljoen opgebracht om de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) te kunnen betalen. Daarnaast moest Suriname aan rente en aflossingen per 30 juni in totaal USD 23 miljoen betalen aan Oppenheimer. Het gaat hierbij om de halfjaarlijkse betaling van de lening van USD 125 miljoen van Oppenheimer, die eind 2019 is afgesloten voor de overdracht van de Afobakadam. Suriname heeft de deadline van 30 juni niet gehaald en is nu bezig met gesprekken voor herschikking met de investeerders. De regering Bouterse heeft naast haar buitenlandse schulden, ook problemen om te voldoen aan haar SRD verplichtingen, want de overheid heeft de afgelopen week, een bedrag van ongeveer SRD 500 miljoen geleend bij de lokale banken om de salarissen van de ambtenaren over de maand juni te kunnen betalen. De Hakrinbank en De Surinaamsche Bank (DSB) hebben van het voormelde bedrag iets meer dan de helft verstrekt aan de regering en de rest van het geld komt van de andere lokale banken.