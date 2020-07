De handelsbanken zijn afgelopen week akkoord gegaan met een lening van ongeveer SRD 500 miljoen aan de overheid om de salarissen over de maand juni te kunnen betalen. De twee grootste banken, de Hakrinbank en De Surinaamsche Bank (DSB), hebben van het voormelde bedrag iets meer dan de helft geleend aan de regering en de rest van het geld komt van de andere lokale banken. Keerpunt heeft begrepen, dat de banken akkoord zijn gegaan met de kredietvertrekking, omdat het gaat om afspraken die zijn gemaakt met de aankomende regering. Hoewel de officiële stukken nog getekend moeten worden door de huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, hebben de banken er vertrouwen in, dat als de nieuwe regering eenmaal de scepter zwaait, zaken anders zullen lopen. Keerpunt heeft navraag gedaan naar aanleiding van deze enorme leningen over hoe de salarissen en het vakantiegeld in juli betaald zullen worden. Naar wij hebben vernomen, worden verschillende strategieën besproken met de financieel deskundigen om sneller geld te verdienen voor de staat, waarbij de verkoop van staatsobjecten ter sprake is gekomen. Een andere optie om sneller over financiën te beschikken, is het schrappen van subsidies op brandstof, energie en water. Deze bezuinigingsmaatregelen komen overeen met hetgeen eerder was geadviseerd door het IMF aan de regering Bouterse. Deze maatregelen worden op zeer korte termijn doorgevoerd om de economie weer op spoor te brengen. Het is overduidelijk dat de overheid momenteel grote moeite heeft haar financiële huishouden te draaien, want wanneer er een lening wordt genomen bij de lokale banken om aan een standaardverplichting te voldoen, dan is er gewoon geen geld. Hoe is het dan mogelijk, dat een demissionaire vicepresident, de uitbetaling van de TWK aan de aftredende regering, ‘’chickenfeed” noemt. VP Adhin vond het nodig om op deze manier te reageren op de onomwonden kritiek vanuit de samenleving over de betaling van duizenden SRD’s aan TWK, die leden van de scheidende regering zullen krijgen. Keerpunt vindt het vooral in deze situatie onkan, dat de leden van de regering Bouterse zich nog een dikke uitbetaling toekennen. Er is dus wel geld om deze regeerders te betalen, maar niet voor de ambtenarensalarissen? Hoe scheef is het, dat deze ambtenaren elke maand wachten op hun salaris, omdat zij al niet meer uitkomen, omdat alle prijzen in de winkels met meer dan 100 procent zijn gestegen. Heeft de VP geen schaamtegevoel met die uitspraak? Beseft hij wel, dat er tientallen gezinnen zouden kunnen eten van zijn zogenaamde “chickenfeed” TWK-uitbetaling! Shame on you, VP. Na zoveel jaar heeft hij nog steeds geen benul van de situatie waarin mensen proberen te overleven. Hij is naar onze mening altijd gebleven op zijn verheven positie en heeft nimmer oprechte attentie getoond voor de sociaal zwakkeren, die nu nog armer zijn geworden door het wanbeleid dat zijn regering heeft gevoerd. Schandalig en verwerpelijk, dat Adhin nog steeds durft om arrogantie te tonen, nadat het volk de paarse partij heeft weggestemd!