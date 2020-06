De overheid heeft een bedrag van ongeveer SRD 500 miljoen geleend bij de lokale banken om de salarissen over de maand juni te kunnen betalen. De Hakrinbank en De Surinaamsche Bank (DSB) hebben van het voormelde bedrag iets meer dan de helft verstrekt aan de regering en de rest van het geld komt van de andere lokale banken. Naar verluidt, zijn de banken akkoord gegaan met de kredietvertrekking, omdat het gaat om afspraken die zijn gemaakt met de aankomende regering. Hoewel de officiële stukken nog getekend moeten worden door de huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, hebben de banken er geloof en vertrouwen in, dat zaken anders zullen lopen. Uit bancaire kringen verneemt onze redactie, dat de banken akkoord zijn gegaan met deze leningen aan de overheid, omdat zij geen sociale onrust willen, zoals recentelijk op Curaçao. De banken hebben hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze situatie genomen, aangezien zij op de hoogte zijn van de zeer slechte financiële situatie waarin Suriname thans verkeert. Door dit besluit van de handelsbanken, heeft de overheid gisteren vlak voor aanvang van de bijzondere DNA-vergadering, de salarissen van de ambtenaren kunnen uitbetalen over de afgelopen maand. Wij hebben naar aanleiding van deze enorme leningen ook de vraag gesteld hoe de salarissen en het vakantiegeld in juli betaald zullen worden. Naar verluidt is het nieuwe regeerteam momenteel drukdoende onderhandelingen te voeren, zodat het hulp krijgt vanuit de IDB en ook via Oppenheimer worden er tal van mogelijkheden bekeken. Ook worden er gesprekken gevoerd over herschikken van de vele leningen van de regering Bouterse en zo zelfs uitstel van betaling te arrangeren. Er worden verschillende strategieën uitgestippeld door de aankomende regering met financieel deskundigen, om sneller geld te verdienen voor de staat. “Er is nu zelfs sprake van het verkopen van aandelen, die de overheid heeft in grote bedrijven zoals Torarica en de Hakrinbank. Daarnaast is de verkoop van staatsobjecten die niet in gebruik zijn ook een van de opties om sneller over financien te beschikken en het schrappen van subsidies op brandstof, energie en water behoren ook tot de maatregelen die op zeer korte termijn, zullen worden doorgevoerd. Er liggen tal van “bezuinigingsmaatregelen” in het verschiet, die nodig zullen zijn om de economie weer op spoor te krijgen, aldus onze bronnen in de bancaire kringen.