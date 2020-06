Tijdens een buitengewone openbare vergadering vandaag, worden 50 leden beëdigd en toegelaten tot lid van De Nationale Assemblee (DNA). De Nationale Democratische Partij (NDP) zal vandaag bij de verkiezingen van de voorzitter en ondervoorzitter van DNA, tegenkandidaten presenteren. Dit bevestigde Melvin Bouva, de huidige vicevoorzitter van DNA tevens woordvoerder van de NDP vanmorgen in een live tv-programma. De NDP heeft 16 zetels en heeft het recht om kandidaten voor te dragen. “Mensen hebben gestemd op de partij, 16 zetels landelijk en in elk district vertegenwoordigd, die hebben een zekere verwachting”, zegt Bouva. Volgens hem is de politieke strijd niet alleen op 25 mei. ‘’Het is ook ervoor en erna’’, zegt hij. Bouva vindt dat het parlement een keus moet hebben. Mensen moeten de gelegenheid krijgen om te kiezen wie het parlement de komende vijf jaar moet leiden. “Als er geen tegenkandidaat gepresenteerd wordt, zal het erop lijken dat het hele parlement achter een bepaalde kandidaat staat”, stelde Bouva. Het is nog niet duidelijk wie de twee kandidaten zijn die de NDP naar voren zal schuiven. Verwacht wordt dat André Misiekaba, de huidige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de fractieleider van de NDP wordt. Vandaag zullen in DNA de 51 gekozen leden bij de verkiezingen van 25 mei 2020, toegelaten worden tot het parlement. Daarna worden de voorzitter en vicevoorzitter gekozen. Vicepresident Ashwin Adhin heeft bewilligd, maar wordt vandaag niet toegelaten tot DNA, omdat hij nog in functie is. Hij wordt pas beëdigd en toegelaten, nadat zijn opvolger is beëdigd. Soewarto Moestadja wordt vandaag rond 09.00 uur door president Desiré Bouterse beëdigd als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee. Hij is het oudste lid in jaren. Stephen Tsang en Moestadja treden toe tot De Nationale Assemblee, omdat Bouterse en Jennifer Geerlings-Simons geen zitting zullen nemen in dit college. Na de beëdiging zal Moestadja op zijn beurt om 10.00 uur de overige leden beëdigen. Waarschijnlijk zal de voorzitter van de Abop, Ronnie Brunswijk, gekandideerd worden voor het voorzitterschap en Dew Sharman namens de VHP, voor het vicevoorzitterschap.