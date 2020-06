Van betrouwbare bronnen binnen de VHP heeft de krant vernomen dat Reshma Mangre, voormalig voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), mogelijkerwijs wordt ingezet als minister van Arbeid. VHP-voorzitter Chan Santokhi, zou tijdens een persconferentie hebben gezegd, dat de positieverdeling binnen de partij in het afgelopen weekend zou worden afgerond. De partij brengt daarna een algemene verklaring uit. De naam van de vicevoorzitter van het parlement zou reeds bekend zijn. De naam van Dew Sharman wordt genoemd, terwijl men Asiskumar Gajadien op het oog heeft als fractieleider. Als minister van Buitenlandse Zaken wordt Albert Ramdien genoemd, terwijl Krishna Mathoera is getipt als de nieuwe minister van Defensie. Voor het ministerie van Volksgezondheid is het nog en strijd tussen Cherryl Dijksteel en de huidige directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, Manodj Hindory. Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zal een zekere Sewdien de scepter zwaaien, terwijl de naam van Riad Nurmohammed wordt genoemd voor het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Mogelijk zal Armand Aichaibersing leiding gaan geven aan het ministerie van Financiën. Over het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, is nog niets bekend.