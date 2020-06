Zoals de zaken er momenteel uitzien, zal er geen kabinet van de first- lady zijn, aangezien Chan reeds heeft aangegeven, niet getrouwd te zijn, maar in concubinaat te leven. Ons land zit momenteel in een enorme economische crisis en het zou dan ook geen gek idee zijn, het kabinet van de first-lady op te doeken, dat bespaart een heleboel geld, want zo een kabinet wordt ook voorzien van medewerkers en die ontvangen allemaal een salaris. Het personeel dat viel onder het kabinet van de first-lady, kan elders ingezet worden en het gebouw kan gebruikt worden voor het ministerie van Olie en Gas, er hoeft voor dat ministerie dan geen apart pand gehuurd te worden. Het kabinet van de first-lady ontving veel donaties, maar die kunnen ook gedaan worden aan bonafide stichtingen die zich bezighouden met geldinzameling voor sociale projecten. Betekent ook nog dat al de voertuigen die in de afgelopen jaren speciaal zijn aangeschaft voor het kabinet van de first-lady, anders ingezet kunnen worden. We bevinden ons als land in een deplorabele financiële situatie. Willen we uit deze situatie komen, dat moet er drastisch bezuinigd worden, onder andere op de overheidsuitgaven. Voertuigen zijn ook een enorme uitgavenpost. In plaats van nieuwe aan te schaffen, moet gekeken worden naar het wagenpark dat aanwezig is. Iemand die aangesteld wordt als minister, hoeft zichzelf niet gelijk te voorzien van een luxe four wheel drive, maar kan in zijn eigen voertuig blijven rijden. Besparen zal de komende jaren het motto moeten zijn. Elke nieuwe regering zegt ook het overheidsapparaat aan te pakken, maar in de praktijk gebeurt er niets. Het blijft maar uitdijen en kost handenvol geld. Hopelijk zal de aankomende regering, eindelijk iets hieraan gaan doen.