De inheemse dorpen Kwamalasamutu, Apetina en Tepu, hebben te kampen met een grote watersnood. De kostgronden van de bewoners zijn hierdoor onder water komen te staan, waardoor hun aanplant en oogst volledig verwoest is. Vanwege de wateroverlast, vrezen zij ook voor de uitbraak van ziekten. Door tussenkomst van Amazon Conservertion Team Suriname, is er een inzamelingsactie gestart om de bewoners tegemoet te komen. De drie bovengenoemde dorpen liggen in het uiterste zuiden van Suriname, dichtbij de grens met Brazilië. De gebieden zijn alleen per vliegtuig/helikopter bereikbaar, maar door de hevige regenval is de vliegverbinding tijdelijk stopgezet. Vanuit het Amazone Conservation Team Suriname is er een beroep op de regering gedaan om een helikopter van het Nationaal Leger (NL) ter beschikking te krijgen om goederen te transporteren naar deze dorpen. Er zijn meerdere dorpen in dit gebied, maar Furgil Hek, een van de initiatiefnemers, zegt dat er momenteel gefocust wordt op Kwamalasamutu, Apetina en Tepu. Het gaat om minimaal 250 huishoudens. Indien ze meer hulp kunnen krijgen, zullen ook andere dorpen betrokken kunnen worden. “Wij mikken ook op wat geld als donatie, zodat wij ook medicijnen kunnen kopen. We willen de voorraden van de Medische Zending in dit gebied aanvullen met medicijnen en andere verbruiksartikelen”, aldus Hek. Doelstelling is de dorpen in deze fase te helpen met voedingsmiddelen, in het bijzonder basisgoederen. Hek: ‘’We hebben een lijst samengesteld in samenspraak met de bewoners van dat gebied. Ze willen liever goederen die langer houdbaar zijn, waaronder rijst, olie, bami, macaroni, suiker, enz. Intussen hebben we pakketten gekregen van Sociale Zaken, maar die bevatten ook producten die niet lang houdbaar zijn. Ook water en frisdrank zijn welkom.”