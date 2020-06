Hoewel de uitslagen van de verkiezingen reeds bindend zijn verklaard, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, aan de media, dat het OKB twee dagen onderzoek heeft gedaan naar 5 van de 174 stembureaus in Paramaribo. Volgens Van Dijk-Silos is het OKB na onderzoek gestuit op enkele bevindingen, maar er zal waarschijnlijk geen verandering zijn in de uitslag. Zij zegt dat er op verkeerde stembiljetten op ressortniveau is gestemd bij de vijf stembureaus. “Wij hebben gekeken naar de biljetten die verkeerd waren. Wij hebben met de formule gewerkt, er is gekeken naar hoeveel mensen op RR-niveau gedisciplineerd hebben gestemd. Indien 75 procent of hoger gedisciplineerd zijn, dan tellen we die. Dat is gebeurd, waardoor er enkele verschuivingen zijn, maar zover het onderzoek tot op dit moment loopt, ziet het er niet naar uit dat er dingen zijn veranderd in de ressorten”, aldus Van Dijk-Silos. Volgens Van Dijk-Silos zal het OKB dit weekend het evaluatieverslag afronden. Aanstaande maandagen zal het OKB erover vergaderen. ‘’Indien de evaluatie goed is gekeurd, zal er dinsdag 30 juni of donderdag 2 juli aanstaande, een kleine openbare zitting zijn met betrokken partijen inzake de bevindingen’’, aldus Van Dijk-Silos.