Het 8 Decemberstrafproces waartegen de hoofdverdachte, Desiré Bouterse, verzet zou aantekenen, is voor de vierde keer uitgesteld door de Krijgsraad. Aan Bouterse werd een straf van 20 jaar opgelegd. Bouterse gaf aan verzet aan te tekenen tegen deze beslissing. De zaak stond op de rol voor 30 juni, maar werd wederom uitgesteld naar 30 juli. De eerste zitting had reeds op 22 januari plaats moeten vinden, maar werd uitgesteld, omdat de Krijgsraad niet voltallig was. De zaak werd toen verschoven naar maart, maar kon geen voortgang vinden vanwege de COVID-19 pandemie. De zaak werd verschoven naar 30 juni. Het is nog niet duidelijk of Bouterse persoonlijk zal verschijnen bij de volgende zitting. De laatste keer verscheen de verdachte in een militair tenue en met aanhang, echter duurde de zaak maar twee minuten. De advocaat van de nabestaanden zou eerder hebben aangegeven, dat de aanwezigheid van de verdachte enorm belangrijk is voor het verloop van de zaak.