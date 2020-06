Vanwege de situatie met betrekking tot de verspreiding van COVID -19 en de maatregelen die werden getroffen door het COVID-19 Managementteam en de regering, hebben het bedrijfsleven en de lokale banken hun dienstverlening aangepast. Hierdoor hebben veel grote bedrijven hun cash SRD’s niet zoals gewoonlijk gestort bij de banken. Deze chartale middelen worden normaal gebruikt om de ATM’s van de banken aan te vullen en contante betalingen bij de kassa’s te voldoen. Naar wij vernemen zijn er aanwijzingen, dat cambiohouders en de zwarte markt momenteel SRD’s vasthouden, omdat zij met deze chartale middelen makkelijk weer valuta kunnen opkopen. Ook is er een groep ondernemers, die bewust hoeveelheden aan SRD’s vasthoudt, omdat zij zo makkelijker valuta kunnen opkopen met een grote hoeveelheden aan SRD’s. Verder is het zo, dat wanneer er met cash SRD’s een groot bedrag aan USD wordt gekocht, de wisselkoers ook lager uitvalt. Dit betekent dat de geldwisselkantoren een lagere wisselkoers kunnen hanteren voor bepaalde grote afnemers. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) kan de banken niet voorzien in de vraag naar cash SRD’s, omdat naar verluidt, vanwege COVID-19 de aanlevering van nieuwe biljetten vertraagd is