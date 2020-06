De Anticorruptiewet die op 31 augustus 2017 door De Nationale Assemblee werd aangenomen, mist vanaf dien nog een Anticorruptie-commissie die ingesteld moet worden, en die periodiek alle staatsinstellingen zal moeten doorlichten en anderzijds het aanscherpen van bepalingen binnen de overheidssector. Het is een vereiste. Dit deelde DOE-parlementariër Carl Breeveld De West mede. “Wat wél duidelijk moet zijn, is dat de wet al is afgekondigd en in werking is getreden, maar de uitvoering van bepaalde delen van de wet, zijn nog uitgebleven, ook zijn de uitvoeringsbesluiten en de anticorruptie commissie nog steeds niet in werking”, benadrukt Breeveld. Dit zijn volgens de parlementariër juist de maatregelen die ervoor moeten zorgen, dat de corruptie kan worden bestreden. “Door de definitie van corruptie, is het mogelijk gemaakt misstanden die niet onder een bepaald artikel in de strafwet vielen, nu óók te vervolgen. Er zal met de aanname van deze wet structureel gewerkt kunnen worden aan corruptiebestrijding en haar ook danig terugdringen”, aldus Breeveld. Hij gelooft dat deze wet behalve een preventieve werking, ook zal resulteren in het makkelijker melden van reeds gepleegde corruptieve handelingen. Met de aanname van de wet is gewerkt aan een goede aanzet om verder te werken aan transparantie, goed bestuur en controle, die noodzakelijk is voor Surinaamse bedrijven. Breeveld noemt dit de eerste wet voor transparantie en bestrijding van corruptie. Hij zegt dat dit wetsproduct Suriname een stap verder zal brengen. De parlementariër wijst erop, dat het voeren van een corruptief beleid, niet getolereerd moet worden, hij spoort daarom de nieuwe regering aan, alles aan te wenden en te benutten om de wet die de afgelopen periode tot stand is gebracht, goed uit de verf te laten komen en de transparantie in onze economie te vergroten. Hij reageert ook op het memorandum die de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft aangeboden aan de samenwerkende coalitie VHP, ABOP, NPS en PL tijdens hun gesprek. “Het is een heel goed initiatief en hoopt dat het spoedig resultaat zal opleveren’, aldus Breeveld.