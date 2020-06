De politieke situatie in Guyana dreigt zwaar uit de hand te lopen als gevolg van perikelen na de gehouden verkiezingen. Ongeacht de uitdrukkelijke wil van de kiezers in Guyana bij de verkiezingen, is het zo dat de huidige president David Granger, zich niet gewonnen wil geven en de beslissing van het volk naast zich neerlegt. Naar aanleiding hiervan wordt geconstateerd dat de etnische snaren die zich al decennialang spelen onder de Guyaneze bevolking, worden aangewakkerd. In Suriname kan gevreesd worden, dat indien de situatie uit de hand loopt in Guyana, wij straks ook nog te kampen zullen hebben met vluchtelingen uit het buurland. DA’91- voorzitter, Angelique Del Castilho om een reactie gevraagd, zegt dat wij ons inderdaad zorgen moeten maken, omdat Guyana ons buurland is. Volgens haar is het daarom van eminent belang, dat de nieuwe coalitie nu al besluiten neemt en verregaande afspraken maakt met Guyana. “Van de zittende regering verwacht ik het niet meer, omdat zij nu demissionair is en eigenlijk nu al moet overdragen aan de nieuwe regering”, aldus Del Castilho. “Het kan sowieso leiden tot een massale toestroom van Guyanezen naar ons land, omdat men bevreesd is voor calamiteiten en zoveel mogelijk een veilige plek probeert te zoeken”, stelt Del Castilho. Volgens haar ligt het nu aan de nieuwe regering, om goed op te treden en ook de Guyanese autoriteiten te herinneren aan de democratie en de veiligheid van land en volk. Ook met het oog op de COVID-19 pandemie is de kans groot, dat deze eventuele vluchtelingen ook positief kunnen zijn en dan hierheen vluchten. “Dan zitten wij hier met een nog groter probleem en krijgen de poppen aan het dansen”, aldus Del Castilho. Del Castilho zegt dat deze kwestie sowieso een discussiepunt moet worden, omdat het om twee buurlanden gaat. “We moeten nu vooruit kijken en acties ondernemen.” Del Castilho is van mening, dat wij niet zomaar toegang moeten verlenen aan mensen, maar dat het een must is voor de nieuwe regering, deze zaken goed te blijven volgen. De Surinaamse autoriteiten zullen volgens haar scherper moeten optreden. “Deze situatie in Guyana zal bij calamiteiten aldaar ons als land niet goed doen, omdat we op dit moment andere uitdagingen hebben”, aldus Del Castilho.