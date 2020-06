Tijdens de total lockdown die voor twee weken gold, is op verschillende middelbare scholen ingebroken. Op het VWO 4, AMS, SPI en SMO, hebben onverlaten ingebroken in de computerlokalen en computers ontvreemd. Scholen worden niet of onvoldoende bewaakt, waardoor er gemakkelijk ingebroken kan worden. De voorzitter van het directeurenberaad van de middelbare scholen, Lucien Rotsburg, zei in het programma ABC Actueel, dat de inbraken te wijten zijn aan de achterstallige betalingen van de overheid aan beveiligingsbedrijven. “Er is zelfs een poging tot inbraak geweest op het IMEAO 2. Ik heb reeds aangifte gedaan, ook zijn de desbetreffende autoriteiten van de inbraken op de hoogte gebracht. Het baart ons zorgen dat zulke diefstallen plaatsvinden. De particuliere bedrijven laten het ook afweten, omdat ze niet op tijd worden uitbetaald. Er moeten maatregelen getroffen worden, want dit kan niet zo doorgaan”, aldus Rotsburg. De inbraken zullen volgens Rotsberg, de problemen in het onderwijs nog meer verergeren, wanneer de schooldeuren weer opengaan. “Het onderwijs heeft al met een heleboel problemen te kampen. En nu gaan we zonder computers zitten en dat kost geen twee cent, waardoor ze niet binnen een handomdraai weer aangeschaft kunnen worden. Als er geen bewaking op de middelbaren scholing is, betekent dat vrij spel voor inbrekers, zodat ze hun slag kunnen slaan”, zegt Rotsburg.