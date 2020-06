Een medewerker van Huize Betheljada, waar kinderen met een meervoudige beperking onderdak genieten, is afgelopen week positief zijn getest op COVID-19. Dit bevestigt zorgmanager Marion Orion-Held, tegen een online nieuwssite. Volgens haar gaat het slechts om één medewerker en niet om meerdere, zoals de ouders van de kinderen beweren. Volgens Orion-Held is meteen ingespeeld op de situatie om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De zorgmanager zegt dat de kinderen ook nauw in de gaten worden gehouden door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en dat niet geschroomd zal worden op te treden, indien een van de kinderen verschijnselen vertoont. Orion-Held zegt dat de medewerker inderdaad in contact was met de bewoners, echter gaat het tot nu toe goed met hen. Ook is het gebouw nadat de medewerker positief getest was, meteen ontsmet. Zij geeft aan dat de ouders kunnen rekenen op haar medewerking en dat de nodige maatregelen genomen zijn om ervoor te zorgen dat het virus niet uitbreekt onder de kinderen, gezien ze weet dat ze een risicogroep zijn.