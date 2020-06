De informele sector is bij het wisselen van vreemde valuta, weer helemaal actief en wel in het openbaar. “Wissele, wissele, mammie”, is herboren. Op de foto die in de binnenstad werd vastgelegd, wordt vreemd geld voor een hogere koers door wisselaars aan de man gebracht. Taferelen uit de ‘revo’ zijn nu officieel terug.