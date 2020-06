De Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) bleek tot vanmorgen niet aan een ieder uitbetaald te zijn. Normaal gesproken wordt de AOV op de 19e van elke maand overgemaakt, maar tot vanochtend 11.00 uur hebben meerdere burgers melding gemaakt, dat zij zeer teleurgesteld zijn, omdat zij hadden gerekend op dit bedrag en zelfs een taxi hadden betaald om naar de bank te gaan om hun maandelijkse tegemoetkoming op te nemen. Volgens de automatische telefoniste van De Surinaamsche Bank (DSB), was de AOV nog niet uitbetaald. De CEO van Finabank, Eblein Frangie, zei desgevraagd tegenover De West, dat de Finabank reeds over is gegaan tot het uitbetalen van de AOV, maar hij kan niet praten voor de andere banken. Naar wij vernemen, verloopt de uitbetaling sinds afgelopen vrijdag stroef, omdat de betaalstukken wel zijn ontvangen door de banken, maar de afdelingen die belast zijn met het interbancair betaalsysteem, waren in verband met de covidmaatregelen, reeds gesloten. Volgens betrouwbare bronnen binnen de banken, zal de verwerking en betaling vandaag worden afgerond. Bij het ter perse gaan van deze editie bleek de AOV bij De Surinaamsche Bank reeds te zijn uitbetaald.