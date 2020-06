Harry Mungra, klinisch psycholoog, zei gisteren in gesprek met Apintie, dat het zijn wens is dat kinderen zo snel mogelijk naar school gaan. ‘’Kinderen hebben alle recht om zo snel mogelijk naar school te gaan’’, aldus Mungra. Dat kan volgens hem wel onder enkele voorwaarden. Mungra zei dat hij onderzoek heeft gedaan in omliggende landen, en noemde Aruba waar alle leerlingen naar school gaan en Curaçao waar de lagere scholen zijn begonnen en de vwo-examens achter de rug zijn. “In Suriname zijn er mensen die creatief zijn, zij moeten de kans krijgen om hun creativiteit aan de dag te leggen. Bij overleg hoe dat zou kunnen, moet het ministerie van Onderwijs de schoolbesturen betrekken, daar zijn er veel mensen die goed kunnen denken. Betrek ook de vakbeweging, want de onderwijzers in het nieuwe normaal moeten op een andere manier werken”, zei Mungra. Hij is van mening dat het ministerie mensen nodig heeft die creatief zijn, niet alleen van achter hun bureau, maar doe ook het onderwijsveld kennen. Kinderen moeten naar school, omdat de mens per definitie een sociaal wezen is. “We worden meer mens door de anderen en als het contact weggaat, groeien we niet. Afstandsonderwijs blijkt weinig te werken bij jonge kinderen. Leren met interacties valt weg en kinderen hebben er moeite mee”, stelde Mungra. Hij is van mening dat Suriname net als Curaçao, de scholen weer kan openen, waarbij de helft van de kinderen in de klas is en de andere helft op het erf. ‘’De meeste scholen in Suriname hebben een erf, dus is dit mogelijk’’, zei Mungra. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) moet volgens hem wel de scholen screenen om te kijken als bijvoorbeeld de toiletten voldoen aan de voorwaarden. Indien dat niet het geval is, kunnen die scholen niet geopend worden totdat ze in orde zijn gemaakt. Verder moeten de verschillende werkers op de scholen betrokken worden. Zij kunnen de kinderen die in en uit de klas gaan, leren hun handen te ontsmetten en zich te houden aan andere covidmaatregelen. Een andere maatregel is dat ouders via oudercommissies en de vakbeweging, gevraagd worden om hun kind buiten de school af te zetten en niet meer helemaal voor de klas. Voor het aantal kinderen dat met de schoolbus naar school gaat, is het volgens Mungra op Curaçao zo geregeld, dat broers en zussen in één groep gaan, zodat de schoolbus niet twee of drie keer hoeft te rijden. “We hebben geen draaiboek voor corona, maar we zijn creatief.” Belangrijk is dat leerkrachten ervoor zorgen dat zij niet de verspreider worden. Er moeten daarom speciale instructies gegeven worden aan leerkrachten voor het contact met de leerlingen. “De grootste uitdaging zijn kleuters, want ze houden van elkaar omhelzen en kroelen. Ik heb daar nog geen oplossing voor.” De temperatuur van de kinderen moet ook worden gemeten. “Daarvoor zijn er genoeg mensen. De oplossing is niet iets van één persoon alleen. We moeten afstappen van afstandsonderwijs voor de lagere school en de scholen openen. Het is een misdaad dat kinderen niet naar school gaan”, aldus Mungra. Ten aanzien van het Covid-19 managementteam zei Mungra dat zij militairen zijn en niet zo goed weten te communiceren met het volk. “We moeten juist vermijden dat mensen juist doen wat we niet willen. Je kan niet in commande structuur praten met de samenleving. Je moet de dingen uitleggen en mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wanneer mensen bedreigd worden zijn ze gauw geneigd de grenzen op te zoeken en dat gebeurt. Het team moet op een andere manier communiceren. Als ze dat niet kunnen is het niet erg want ze doen hun best, maar vraag communicatie deskundigen hoe te communiceren met de massa. Dan heb je veel meer draagvlak in de samenleving”, stelde Mungra. Verder zei hij dat we genoodzaakt zijn om langzaam te gaan naar een nieuwe normaal, maar dat mensen contact met elkaar willen. Nu dat niet meer kan leidt dat tot eenzaameid, onzekerheid en schudgevoelens en dit laatste vooral wanneer mensen hun geliefden niet kunnen begraven. In dit geval Vereniging van Psychologen aangeboden om mensen te bellen en te begeleiden. “Een aantal mensen hadden al psychische klachten, maar er komen meer bij nadat ze verplicht thuis moeten blijven. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en dat moeten we voorkomen door alle deskundigen te betrekken en kijken hoe dit soort dingen te reduceren”, aldus Mungra.