De Bemiddelingsraad (BR) maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 bij Rosebel Goldmines N.V., waarbij medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Zowel de directie als de vakbond heeft de BR schriftelijk geïnformeerd over de situatie en stelt door middel van overleg, te willen komen tot een oplossing van het geschil met betrekking tot de bescherming en het behoud van de gezondheid van de medewerkers. De BR heeft de nodige stappen ondernomen om ambtshalve te kunnen interveniëren in de impasse, waarin bond en directie zijn geraakt. Dit is niet gelukt, omdat gestuit werd op de beperkingen van de lockdown maatregelen. Er is nu contact tussen het COVID-19 Managementteam, de werkgever en de vakbond voor het oplossen van dit vraagstuk. De BR blijft de ontwikkelingen met betrekking tot deze kwestie volgen en zal indien nodig, alsnog interveniëren. Momenteel zijn er 21 werknemers positief getest op COVID-19 en zijn 135 personen in overheidsquarantaine geplaatst.