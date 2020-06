“De samenleving gaf vanaf het begin een duidelijk signaal met betrekking tot de financieel-economische situatie, waarbij de koers en de prijzen in de winkels, een belangrijk aspect speelden”, geeft NDP-parlementariër Melvin Bouva, als voornaamste reden voor het zetelverlies van de partij bij de afgelopen verkiezingen. De NDP heeft ongeveer 40 procent minder stemmen gehaald dan vijf jaar geleden. Bouva zegt verder dat de partij niet grandioos is afgewezen, zoals de oppositionele partijen beweren, gezien de NDP de grootste tweede partij is. “In het buitenland zitten meestal de partijen met de meeste zetels aan tafel, maar de Surinaamse politiek is nog niet zover, dus zullen wij het werk voortzetten vanuit de oppositionele banken”, aldus de NDP-parlementariër. Hij zegt ook dat de partij in alle kiesdistricten zetels heeft binnengehaald. “Dat verschilt met de grote winnaars. Het is alleen het bewijs dat alle districten in het parlement zijn vertegenwoordigd en dat de samenleving nog steeds vertrouwen heeft in de partij”, zegt Bouva. Volgens hem hebben ook politieke factoren gemaakt dat de NDP minder zetels in de wacht heeft kunnen slepen. ”Dan gaat het niet alleen om partijen in de oppositie, maar ook om partijen die door hen worden aangespoord. Maar dit is heel normaal, gezien al deze dingen een verkiezingscampagne maken, waarbij er aan het eind een winnaar is”, aldus Bouva. Volgens hem is er intern ook veel mis gegaan, als gekeken moet worden naar de kwestie Nickerie, die breedvoerig in de media is verschenen. “Het gaat in dezen niet zozeer om Doekhie niet als kandidaat, maar dat wanneer je als partij je klaar maakt voor de verkiezingen, alle neuzen in dezelfde richting wijzen”, zegt de parlementariër. Bouva geeft aan dat de grootste uitdaging ook is geweest de constante communicatie met de leden en het achterban. “Als je zaken hebt beloofd, dan dien je die ook te doen, maar als het door andere uitdagingen, zoals het financieel aspect niet lukt, dan dien je dat ook aan te geven.” Bouva geeft verder aan dat ook de kwestie met betrekking tot de kasreserves, is blijven hangen bij velen. “Alhoewel wij in het parlement vaker hebben proberen uit te leggen waar het om gaat, merken we dat deze informatie niet op de juiste plekken is aangekomen en mensen het nog steeds niet begrijpen”, aldus Bouva. Hij geeft aan dat in de komende vijf jaar getracht zal worden vanuit de oppositiebanken het tegendeel te bewijzen.