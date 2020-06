Leerlingen van leerjaar 1 en 2 (kleuter A en B) stromen, zoals gewoonlijk door naar respectievelijk leerjaar 2 en 3. De leerlingen van leerjaar 3 t/m 7 worden beoordeeld op basis van de rapportcijfers van het 1e en het 2e kwartaal: Indien de leerling voldoet aan de bevorderingsnormen, is hij/zij bevorderd naar een hoger leerjaar. Indien hij/zij niet voldoet aan de bevorderingsnormen, en één punt tekort komt, dient in samenspraak met de inspectie de optie te worden bekeken om desbetreffende leerling voorwaardelijk te laten overgaan/ alsnog naar het volgend leerjaar te laten overgaan. Zijn de resultaten van de leerling nog niet voldoende of voldoet de leerling niet aan punt 2a en/of 2b, is deze leerling blijven zitten. De school zal met in achtneming van punt 2 moeten komen tot de eindbeslissing en het rapport voor het schooljaar 2019 – 2020 afsluiten.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft donderdag middels een persbrief meegedeeld, dat ze alle leerlingen tegemoet zal komen. Vanwege de ontwikkelingen rondom COVID-19, waarbij het moeilijker voor leraren wordt en de bewegingsvrijheid beperkt is, is het voor een aantal scholen niet haalbaar geweest om het tweede kwartaalrapport uiterlijk 5 juni 2020 af te ronden. Het MinOWC heeft in het kader hiervan besloten, om de leerlingen van het leerjaar 1 tot en met 7 te laten doorstromen, middels het gemiddelde kwartaalcijfers van het 1ste- en het 2de kwartaal. Volgens het ministerie hebben leerlingen voldoende resultaten behaald die aangeven of er wel voldoende perspectief is, om door te stromen naar het volgende leerjaar. De directeur MinOWC, Natasia Bennanon, om een reactie gevraagd stelt, dat ze alle algemene gevallen zullen bekijken. “Wij zullen ook de individuele gevallen behandelen, omdat we weten dat veel leerlingen op afstand heel hard hebben gewerkt, maar de gewenste resultaten niet hebben kunnen behalen. Gezien het kind centraal staat, bekijken we ook de mogelijkheden hoe te handelen in zulke gevallen. COVID-19 is niemands schuld, dus niemand moet eronder lijden. Ook voor de leerlingen die slecht tot matig hebben gewerkt, want je hebt leerlingen in soorten, moet er een mogelijkheid zijn. We willen een ieder tegemoet komen”, zegt Bennanon. Volgens Bennanon zal het ministerie het volgende doen:Ook de VHP-parlementariër en lid van de onderwijscommissie in De Nationale Assemblee, Riad Nurmohamed, hoopt het ministerie elke leerling tegemoet komt, gezien het buiten de schuld van de leerling is. “Covid is niet de schuld van de overheid of van MinOWC. Het probleem is dat elke leerling een eerlijke kans verdient, echter zijn niet alle leerlingen even slim. Dus het ministerie moet echt elk individueel geval bekijken. Ik stel voor, dat ze de leerlingen laten doorstromen en dan wel, als de situatie weer normaal is, de schooldeuren op 1 september opengooien in plaats van 1 oktober. Dan trekken we maand de september uit voor herhaling van de stoffen, want de meeste leerlingen zullen dat nodig hebben, en starten we precies 1 oktober 2020 officieel met het nieuw schooljaar”, zegt Nurmohamed tegenover De West.