De nieuwe coalitie gevormd door VHP, ABOP, NPS en PL, had eerder aan de samenleving meegedeeld, dat zij consultaties zou houden met sociaal-maatschappelijke en politieke organisaties. De consultaties met de politieke partijen zijn vooralsnog aangehouden, omdat de verkiezingsuitslag nog niet officieel is vastgesteld door het Onafhankelijk Kiesbureau. Vermoed wordt dat deze week de uitslag bekendgemaakt zal worden. VHP-voorzitter Chan Santokhi tevens presidentskandidaat voor de nieuwe regering, zegt in gesprek met Radio ABC, dat meer dan 80 organisaties zich hebben aangemeld. Volgens Santokhi gaat het om organisaties die getracht hebben een bijdrage te leveren aan de voorgaande regeringen, maar uiteindelijk concludeerden, dat geen enkel idee van hen meegenomen werd in het beleid. Santokhi zei dat men ook onvoldoende klankbord had, meer nog omdat zij goede suggesties hadden. “De afgelopen periode hebben zij die in de vorm van voorstellen en nota’s opgesteld en gestuurd naar de regering.” Volgens Santokhi, hebben de organisaties er vertrouwen in dat de nieuwe regering wel zal luisteren naar hun voorstellen. ‘’Het gaat niet alleen om algemene voorstellen, maar ook voorstellen hoe de crisisperiode overbrugd kan worden’’, zei Santokhi. Hij voegde eraan toe dat met COVID-19, de bijdrage van de organisaties ook gericht was op hoe er ingespeeld kan worden op bepaalde zaken gedurende de COVID-19 situatie. De bedoeling van de consultaties is volgens Santokhi dat in het traject van de formatie van de regering, maar vooral bij het ontwikkelen van het regeerprogramma, de nieuwe coalitie een zo breed mogelijk draagvlak wil hebben in de samenleving. Hiervoor zijn de inzichten van de verschillende organisaties nodig. Santokhi gaf aan dat gisteren eerst met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) is gesproken, vervolgens met de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), gevolgd door twee andere organisaties. “De nieuwe regering gaat met partners regeren. Niet alleen met de politieke partners, maar ook met de sociaal-maatschappelijke partners”, zei Santokhi. Het wederopbouwplan wordt momenteel getransformeerd met de vier politieke partijen naar een regeerprogramma. “Het regeerprogramma moet gedragen worden door de politieke partijen en dat loopt goed, dat wordt deze week misschien afgerond. Belangrijk is dat organisaties die de afgelopen periode onvoldoende advies konden geven met betrekking tot de crisissituatie, nu wel inzien dat ze dat moeten doen”, zei Santokhi. Hij is vooral blij met de bijdrage van de bankiersvereniging.