“Het vorige parlement is op 29 juni 2015 beëdigd, dus het streven van de griffie en de huidige voorzitter is om het nieuwe parlement op dezelfde datum te beëdigen”, zegt VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, tegenover de krant. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos. Zij stelde dat het proces tot het beëdigen van een nieuw parlement te lang duurt. Ook vindt zij dat er geen reden is voor een hertelling op een aantal stembureaus. Het nieuwe parlement zal, zoals het er nu uitziet, gevormd worden uit leden van de politieke partijen VHP, NDP, ABOP, NPS en PL. ‘’Het is nog niet officieel, indien dat wel het geval zal zijn, zal dit voor 25 juni bekend zijn”, zegt Gajadien. Volgens hem moet er ook rekening worden gehouden met COVID-19. “Wat ik wel weet, is dat er een aantal voorstellen zijn gedaan om de beëdiging toch voortgang te laten plaatsvinden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er minder mensen zijn tijdens de beëdiging of dat het NIS wordt gehuurd, omdat die ruimte groter is.” Volgens Gajadien kan in het NIS ook de tweede vergadering van het parlement plaatsvinden. in die vergadering worden de president en de vicepresident gekozen. De parlementariër geeft aan dat wat betreft het voorstel van de NDP met betrekking tot hertelling, er geen gegronde reden daartoe is. “Hiermee bevestigt de NDP alleen maar haar ongeschiktheid voor wat betreft het organiseren van verkiezingen”, aldus Gajadien.