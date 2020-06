Via Zoom hield het COVID-19 Managementteam gisteren een persconferentie. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), nam eveneens deel. De totale lockdown is met ingang van maandag 8 juni van kracht. Tsang zei dat nog niet alles even vlot loopt, maar dat men er hard aan werkt. Hij zei dat winkeliers hebben aangegeven, niet alleen bang te zijn voor COVID-19, maar ook voor klanten die zich agressief gedragen, omdat zij onder andere de prijzen te hoog vinden. “Deze hoge prijzen liggen echter niet aan de winkeliers, maar aan de leveranciers en importeurs, en het ministerie is met hen in overleg om dit aan te pakken”, deelde Tsang mee. Hij vroeg de samenleving geduld te betrachten. Tsang ging ook in op de klacht vanuit de samenleving, dat veel winkels gesloten zijn. “Men is ook in overleg met de winkeliersverenigingen zodat de winkels zoveel als mogelijk opengaan’’, zei Tsang. De bewindsman zegt dat zijn ministerie momenteel wordt overspoeld met vragen van mensen die een ontheffing willen tijdens de lockdown. “Ontheffingen tijdens de total lockdown kunnen uitsluitend bij het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT) aangevraagd worden”, benadrukte Tsang. Hij zei dat het team bepaalt wie de ontheffingen krijgen. Het ministerie en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bieden ondersteuning om de registratie vlotter te doen verlopen. “Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het NCMT”, aldus Tsang. Hij gaf aan dat het systeem nog op gang moet komen. ‘’Er wordt met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk de bedrijven te registreren en hun de pasjes te doen toekomen’’, aldus Tsang. Wie wil verkopen of leveren tijdens de lockdown, moet zich registreren bij het NCMT via de website www.covid-19.sr. Registratie kan ook via het ministerie in samenwerking met de KFF via het telefoonnummer 530311 of via website van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Suriname (WOVS) www.wovs.sr. HI&T ontvangt ook verzoeken van bedrijven die geen essentiële diensten verlenen, maar die toch ontheffing willen voor hun bewakers of voor het geven van voeding aan hun honden op locatie. Ook zij kunnen zich gewoon registreren via de eerdergenoemde links. Aan bedrijven die essentiële diensten verlenen wordt gevraagd dat zij dat doen met een minimale bezetting. Supermarkten, slagerijen, apotheken en essentiële bedrijven mogen geopend zijn tussen 07.00 uur ‘s morgens en 14.00 uur ’s middags, behalve op de woensdag en zondag, dan moeten zij gesloten zijn. Tsang deelde mee, dat een ieder die zijn winkel/bedrijf opent, wel een ontheffing moet vragen. “Wij zullen de eerste paar dagen door de vingers kijken in afstemming met het NCMT. Dit geldt ook voor de leveranciers.” Met deze groep is afgesproken dat zij binnen Paramaribo leveren tussen 15.00 uur en 19.00 uur. In de districten zullen de leveringen volgens afspraak met de winkeliers verlopen. Met de leveranciers is ook afgesproken dat zij leveringen doen bij winkeliers die zich hebben geregistreerd. Supermarkten, slagerijen en apotheken wordt gevraagd zoveel als mogelijk met bestellingen te werken, en wel via sms, WhatsApp of een website van het bedrijf indien die beschikbaar is. De lijst met de geregistreerde winkels zal op de COVID-19.sr website kenbaar worden gemaakt, zodat mensen kunnen zien welke winkel zich heeft geregistreerd. In samenspraak met deze zaken zullen ook hun openingstijden worden aangegeven. Deze lijst gaat ook naar de leveranciers en importeurs zodat zij weten bij welke winkel zij kunnen leveren. Bij klachten over prijsopdrijving kan men bellen met de Economische Controle Dienst (ECD) op 1940 of een sms/app versturen naar 853-0915. Bij betalingen wordt geadviseerd gebruik te maken van een Uni5pay, Mopé of een pinpas.