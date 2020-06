De politie blijkt de afgelopen dagen niet streng op te treden tegen burgers die de lockdown overtreden. Volgens de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS), zijn er geen exacte richtlijnen gegeven over hoe op te treden tegen personen die de lockdown overtreden. De leiding geeft aan ook geen informatie te hebben ontvangen op welke zaken er gelet zou moeten worden. “Tot nu toe hebben wij als korps dat zou moeten optreden alles via de media moeten vernemen. Wat we wel doen, is onze dagelijkse controle uitvoeren na een bepaald tijdstip. Indien blijkt dat een burger op dat moment onnodig over straat vertoeft, wordt deze overgebracht naar het politiebureau waar deze pas de volgende dag wordt vrijgelaten”, zegt een politieagent die anoniem wil blijven tegenover de krant. De politieagent geeft verder aan dat er ook een vrees is onder hen, omdat 150 andere collega’s momenteel in quarantaine zitten. “We zijn er om de orde te handhaven, maar daarnaast hebben wij ook ons gezin en moeten we ook onszelf beschermen”, zegt hij. Volgens hem heeft elke burger zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en moet een ieder beseffen, dat de maatregelen genomen door de overheid, er zijn om de bevolking te beschermen. “Indien de opdrachten vanuit de leiding duidelijk zijn, zal er zeker worden opgetreden. Maar zover hoeft het niet te komen, omdat het gevaar bij het oplopen van deze ziekte dagelijks wordt overgebracht”, aldus de agent. Hij doet een beroep op de samenleving zich niet op de openbare weg te begeven indien dit niet nodig is.