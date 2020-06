Het Centraal hoofdstembureau (CHS) Paramaribo heeft maandag 8 juni het verkiezingsproces afgerond. Het bezwaarschrift van de NDP is puntsgewijs besproken en voor drie stembureaus, 185, 168 en 188, wordt geadviseerd, opnieuw te stemmen op ressortraads-niveau (rr). De VHP vindt het advies van het hoofdstembureau Paramaribo, om in ressort Pontbuiten een herstemming te houden bij de stembureaus 185 en 188 onnodig. Ook Abop heeft duidelijk gemaakt, dat zij niet eens zijn met een herstemming/hertelling. Volgens deskundigen op dit vlak zal het advies, niet gehonoreerd worden, omdat men te laat is met het verzoek tot hertelling of herstemming. Volgens de voorzitter van het Centraal hoofdstembureau Mike Nerkust zijn er punten door de NDP aangehaald, die volgens advocaat Antoon Karg onjuist en onwaar zijn, omdat bij voorgaande verkiezingen, het zittingslokaal van de Hoofdstembureau’s gesloten was voor publiek. “De wet schrijft de verplichting van openbaarheid voor en er zijn beelden en bewijzen, van de aanwezigheid van publiek bij voorgaande verkiezingen”, zegt de jurist. Verder zegt Karg, dat het onlogisch is te stellen, en onmogelijk voor het publiek, het werk van het hoofdstembureau, CHS of OKB te onderbreken of vertragen. “Het publiek is simpelweg getuige van wat plaatsvindt. Bezwaren vinden plaats tijdens de zitting en doorgaans, schriftelijk. Zogenaamde denigrerende gedragingen, kunnen alleen maar inhouden of opgemerkt worden, wanneer functionarissen zich met het publiek in laten op een oneigenlijke wijze, in plaats van met het werk”, aldus Karg. Ook is Krag van mening, dat de behoefte die de voorzitter van Hoofdstembureau Paramaribo gevoeld heeft, om neerbuigend en met “kotodo” het publiek en het Surinaamse volk toe te spreken, misplaatst en ongepast is. Vooral omdat hij tot op heden, geen enkel bewijs voortgebracht heeft om de vele onregelmatigheden, die door het publiek en de pers opgemerkt en onder de aandacht gebracht zijn, te ontkrachten. “De nationale en internationale waarnemers zijn buitengesloten, negatief besproken, maar hebben die onregelmatigheden ook geraporteerd”, merkt Karg op. Verder is het de advocaat opgevallen, hoe vaak er een onwaarheid of onjuistheid, is herhaald. “De vele misstappen en overtredingen van de Grondwet, de Kiesregeling en het Kiesbesluit onder het gezag van deze Voorzitter van CHS zijn niet te corrigeren, door te blijven herhalen, dat er juist gehandeld is”, zegt Karg.