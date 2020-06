In korte tijd is het aantal besmettingen met het coronavirus toegenomen. Van regeringswege is er daarom voor een periode van twee weken, van 8 t/m 22 juni, een totale lockdown ingesteld met als doel het aantal besmettingen in te dammen. VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, erkent dat er sprake is van een verspreiding van het coronavirus, maar de situatie is volgens hem niet van dien aard dat een totale lockdown nodig is. “Door de ingelaste lockdown heb je te maken met lege schappen in de winkels, enorme lange rijen en bovenal gefrustreerde burgers. Mensen hebben door deze hele situatie al maanden geen werk, maar het leven gaat normaal door. We zien de president en de ministers niet staan in lange rijen, dus lijkt het erop alsof wetten gelden voor een bepaald deel van de samenleving”, zegt Nurmohamed. Tijdens de lockdown mogen alleen essentiële diensten en bedrijven geopend zijn. Burgers kunnen slechts één keer per week boodschappen doen. De eerste letter van hun familienaam geeft aan op welke dag ze dat mogen doen. De voorzitter van het COVID-19 Managementteam, Daniellla Veira, gaf aan dat de maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. “Het covidmanagementteam komt alleen met maatregelen, maar heeft weinig tot geen oplossingen voor de problemen”, zegt Nurmohamed. Hij doet een beroep op de aankomende regering om bij het treffen van bepaalde maatregelen, meer rekening te houden met de bevolking. Nu zijn grote groepen werkloos, terwijl dat volgens Nurmohamed niet nodig is. ‘’Er zou bijvoorbeeld een beroep gedaan kunnen worden op boeren en pluimveehouders om huis-aan-huisbezoeken te brengen.’’ Nurmohamed zegt dat hij niet begrijpt waarom bepaalde sectoren hun deuren moesten sluiten, gezien men het werk met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, gewoon kon voortzetten. “Je hebt dan sprake van een win-winsituatie. Het volk verdient dan nog en tegelijkertijd houd je de economie draaiende”, zegt hij. Het zal volgens Nurmohamed niet lang meer duren of de situatie onhoudbaar, omdat er dan haast geen producten meer te vinden zullen zijn in de supermarkten. “Er zal dan sprake zijn van twee situaties en dat is dat je de spullen nodig hebt, maar nergens kunt vinden, of dat de spullen zodanig duur zijn, dat men ze niet kan kopen. We zien hoe de prijzen dagelijks stijgen, maar niemand doet er iets aan”, zegt Nurmohamed.