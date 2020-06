‘Mensen gaan eerder dood aan honger dan aan corona’ De onlangs afkondigde verscherpte maatregelen, waaronder de beperkte openingstijden voor winkels, hebben volgens de voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), Sham Binda, juist meer chaos gecreëerd. De winkels mogen van 07.00u in de ochtend tot 14.00u in de middag geopend zijn, maar veel winkeliers houden zich niet aan de gestelde tijd, sommige winkels gaan pas om 10.00u open en sluiten al om 12.00uur. Dit zorgt voor veel paniek in de samenleving, vooral omdat burgers maar één dag per week, op basis van de eerste letter van hun familienaam, boodschappen mogen doen. Veel winkeliers houden bovendien hun winkel gesloten, omdat ze de openingstijden niet rendabel vinden. ‘’Deze maatregel stimuleert het hamsteren en draagt eraan bij dat de economie nog verder wordt geschaad’’, zegt Binda. Binda steekt zijn kritiek over de maatregelen, niet onder stoelen of banken. “Dit kan niet, mensen gaan op deze manier eerder dood aan honger dan aan COVID-19. De alfabetische volgorde werkt niet. Mensen hebben honger en kunnen niet een week langer wachten alvorens ze aan de beurt zijn, om te kunnen eten. Een heel groot deel van de samenleving leeft op dagbasis, ik zie zelf dat ze elke dag naar de winkel gaan voor een pakje brood en misschien twee eieren. Het klinkt raar, maar deze groep bestaat en nu wordt ze gewoon dood getolereerd”, zegt Binda . Volgens Binda werkt deze maatregel alleen in het voordeel van ambtenaren en niet voor mensen in de particuliere sector die momenteel zonder inkomen thuis zitten. Volgens hem kan het managementteam beter verplichte voorwaarden hanteren die in het voordeel van een ieder werken. “Men moet weten dat men geen onrealistische maatregelen kan doorvoeren die alleen in het voordeel van een groepje werkt. Dit is typisch een ambtelijke regeling. Uiteraard snappen we dat het om het indammen van een verdere verspreiding van COVID-19 gaat, maar desondanks moet men rekening houden met de situatie van de minderbedeelden. Neem mensen hun vrijheid niet af. Nogmaals, mensen gaan dood aan honger, lockdown is niet voor een ieder hetzelfde”, aldus Binda. Veel winkels zijn gesloten, waardoor mensen gedwongen zijn op zoek te gaan naar een winkel die wel open is, soms zonder inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Binda zegt dat het managementteam de winkeliers moet verplichten hun winkel te openen voor het publiek. “De fragiele economie die we al hebben, moet niet verder geschaad worden.’’ Volgens Binda moet de overheid ook spoedig ingrijpen, want veel winkeliers hebben te maken met tussenhandelaren die te hoge prijzen vragen. ‘’Het is juist die groep die de prijzen opdrijft”, zegt Binda. Seniorenburgers lijden ook onder de maatregelen. “Ik ben invalide en kan niet zelf naar de winkel voor boodschappen. Ook vertrouw ik geen taxi, om geld af te staan voor mijn boodschappen. De maatregel werkt totaal niet voor ouderen, meer omdat we in de risicogroep vallen. Zelfs de dienstvrouw kan niet meer uit huis, waardoor ik niemand heb die mijn boodschappen kan doen. Ik vraag het managementteam bij dezen, dat er een methode voor seniorenburgers wordt gecreëerd”, zegt de 87-jarige mevrouw Lotje tegenover de krant.