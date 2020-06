Kolonel Jerry Slijngard coördinator van het NCCR, uitte zijn teleurstelling gisteren tijdens de persconferentie van het COVID-19 Managementteam. “Wij zien dat mensen ongehoorzaam en koppig zijn. We hadden gehoopt dat we het onder controle zouden kunnen houden, maar het heeft gewoon niet gewerkt. We gingen van 10 naar 90 besmette gevallen, juist omdat men zich niet aan de regels wil houden.’’ Slijngard zei dat mensen ook ons land binnenkomen, omdat ze de idee hebben dat het hier veiliger is. ‘’Meestal worden ze door onze eigen mensen geholpen, of onze mensen zijn ervan op de hoogte, en zo komt men onze mensen hier besmetten’’, zei hij. Slijngard maakte duidelijk, dat naar een heel ander systeem zal worden overgegaan. Zo zullen mensen in quarantaine, niet meer in de watten gelegd worden. ‘’Er zullen minimale voorzieningen zijn, waar men veelal zijn of haar eigen boontjes zal moeten doppen.’’ Het NCCR en de andere diensten kunnen de snelle toename volgens Slijngard niet aan. “Men moet luisteren, de maatregelen in acht nemen, zodat we zaken weer onder controle kunnen krijgen.” Wat de zaak ook bemoeilijkt volgens Slijngard, is dat de meeste illegalen bang zijn voor represaillemaatregelen en zich niet melden als ze ziek worden; op die manier besmetten ze nog meer mensen. Ook kwamen er honderden telefoontjes binnen van mensen die zeiden een speciaal pasje nodig te hebben. “Er waren ongeveer 1400 aanvragen voor pasjes. Men moet de ernst van de zaak beseffen en zijn eigen verantwoordelijkheid nu nemen. Ook personen in de frontlinie zijn nu besmet en vallen dus uit, omdat ze in quarantaine moeten. We kunnen het echt wel beter als samenleving”, zei Slijngard. KKF ingericht als quarantaineruimte ‘Een ander probleem waarmee wij te kampen hebben, is dat onze quarantaineplekken vol raken. We hebben nu 190 personen in quarantaine en dat zijn geen repatrianten. Per positief geval zijn er wel 30 tot 40 contactpersonen die dus weer besmet kunnen zijn geworden. Al die mensen moeten opgehaald worden en in quarantaine”, merkte Slijngard op. Hij legde uit, dat COVID-19 positief geteste personen die asymptomatisch zijn, niet in ziekenhuizen zullen worden opgevangen, maar in alternatieve locaties. De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) zaal, wordt ingericht als een quarantaineruimte. “Het is niet dat wij ze niet willen blijven verzorgen, maar wij kunnen zo niet door blijven gaan”, benadrukte hij. Slijngard merkte op, dat in een korte periode het aantal positief geteste personen is toegenomen van 10 naar 89. Bij elke persoon die positief is getest, volgt er een proces van contact tracing. “Er zijn nu vier teams belast met contact tracing, maar ook dit houden zij niet vol”, zei Slijngard. Patiënten en hun contactpersonen moeten worden opgehaald door anderen, die daarbij hun gezondheid op het spel zetten. “Er zijn nu mensen in de frontlinie die tijdens het uitoefenen van hun werk ziek zijn geworden en positief getest zijn. Het is dus goed om ons te houden aan de maatregelen die zijn opgegeven door het ministerie van Volksgezondheid.” Slijngard besprak ook de zorgwekkende situatie van illegalen die naar ons land blijven komen. ‘’Zij infecteren de mensen in hun eigen leefgemeenschappen’’, stelde hij. Als ook deze leefgemeenschappen doorgeven dat er illegalen het land binnen zijn gekomen, helpen zij de spreiding van COVID -19 onder controle te houden. Het COVID-19 Managementteam gaf verder aan, dat vrijwilligers zich mogen opgeven om het team te helpen.