Hoewel de wisselkoers een terugval maakt van SRD 20 per USD naar SRD 16, zijn de prijzen in de winkels wederom gestegen. Gezien het aantal COVID-19 is toegenomen, hebben veel mensen extra inkopen gedaan, omdat de situatie onoverzichtelijk kan worden. Bij het inslaan van voorraden werden consumenten geconfronteerd met de nieuwe prijsverhogingen. Los van de basisproducten, is ook de prijs van babyvoeding reeds drie weken gestegen. Babyvoeding Lactogeen 2 is van SRD 55 per blik van 400 gram, naar SRD 74,50 gestegen. De directeur van HEM Suriname, Irene Spangenthal, om een reactie gevraagd, zegt dat het noodzakelijk was de prijs van babyvoeding te verhogen. “We liepen heel veel achter met de koers, we leden verlies. Wij hadden sinds februari niet meer verhoogd en verkochten nog op koers 13, terwijl de koersen opliepen naar 20 in mei. Toen ook de winkeliers onze producten begonnen te hamsteren omdat ze dat wisten, waren we op 18 mei genoodzaakt om de prijzen te verhogen naar koers 16,50”, aldus Spangenthal. “Daarnaast zijn we ook bezig met een ander heel groot probleem wat we hebben met Lactogen, namelijk de Islamic Bank heeft Suriname een lening gegeven en in overleg met het ministerie van HI&T 5 miljoen subsidie geschonken aan het bedrijf Nutrisur voor Nutrilon. Dit heeft als gevolg dat Nutrilon USD krijgt voor koers 8 en daardoor de helft van onze prijs is. Dit is gebeurd zonder enig overleg met ons, wat vreemd is omdat er maar 2 merken babyvoeding op de markt zijn. Hierdoor wordt ons merk kapotgemaakt en gaan we met onverkoopbare voorraden blijven zitten omdat babyvoeding een shelf life van 1 jaar heeft. Ook de baby die Nutrilon niet verdragen zullen hierdoor problemen krijgen als hun ouders kiezen voor het veel goedkopere Nutrilon. Zij zegt dat HEM Suriname zeer ontstemd is hierover omdat de overheid op deze manier bezig is de onderneming, met 120 werknemers, het leven nog moeilijker te maken dan het al was! “We zijn natuurlijk erg geschrokken, want waarom wordt alleen Nutrilon gesubsidieerd? Waarom krijgen wij de support niet, als wij ook een marktaandeel hebben van 20-25% van de markt ?”, vraagt Spangenthal zich af. Ook VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien is van mening, dat de consumenten de prijzen goed in de gaten moeten houden als er sprake is van prijzen die veel meer zijn gestegen dan de 100% stijging van de wisselkoersen, want in sommige gevallen misbruiken de ondernemers wel de situatie. Ook benadrukt hij, dat het constant stijgen van prijzen en de wisselkoers, aan het monetair financieren gerelateerd kan worden. “Om te beginnen is de koopkracht afgenomen, waardoor het lijkt alsof de koers een terugval heeft gemaakt. Ten tweede voeren bedrijven minder activiteiten uit en dan is het logisch dat we dan een schommeling van de prijzen krijgen. Ons geld is niet gedekt en dat ligt ver onder de 35 procent”, zegt Gajadien tegenover De West. Bij de Fima B. Chotelal zijn de prijzen na de verkiezingen, met bijkans 50 procent gestegen. “Chotelal heeft bewezen dat hij NDP’er is, en dat hij de samenleving voor de gek hield, want als je voor het arme volk was, waarom verhoog je dan zou gauw je prijzen? Tot slot moet het onderzocht worden, hoe hij aan de goedkope producten kwam en waarom hij voor de verkiezingen nog redelijk was en na verlies van zijn partij, de prijzen plotseling de pan uit vliegen”, aldus Gajadien.