Naar aanleiding van het sterk toegenomen aantal COVID-19 besmettingen die vrijwel zeker als bron hebben het oosten van ons land en geïmporteerd zijnde uit ons buurland Frans-Guyana, heeft de overheid de partiële lockdown aan het begin van deze week verscherpt. Velen hadden voor de verkiezingen van 25 mei het gevoel, dat we met de bestrijding van COVID-19, reeds de goede kant op gingen en dat was ook al te merken aan het feit dat bepaalde bedrijven binnen de horeca, weer gedeeltelijk konden functioneren. De casino’s, restaurants en markten gingen onder bepaalde voorwaarden weer open. Maar het afgelopen weekend werd duidelijk, dat het weer helemaal de verkeerde kant opging met het grote aantal nieuwe positieve gediagnosticeerde COVID-19 personen, die grotendeels de besmettingen hebben opgelopen door contact met mensen uit het oosten van ons land. Een DC zou naar verluidt, tegen de partiële lockdown maatregelen van de regering in, toch de Marowijnerivier zijn overgestoken en in Frans-Guyana het coronavirus hebben opgelopen, en bij terugkeer verschillende collegae en anderen hebben besmet. Gezien de vlucht van het aantal besmettingen heeft de regering nu geen andere keus, dan nog drastischer maatregelen te nemen, om zo te voorkomen dat er veel meer slachtoffers zullen vallen. Gisteren werd er naar verluidt, intensief beraadslaagd door zowel leden van de coalitie als oppositie over het nemen van gewijzigde maatregelen in de strijd tegen COVID-19 en de pandemie die ons nu zwaar treft, terug te dringen. Er werden berichten gelanceerd over een totale lockdown die vandaag na 18.00 uur zou ingaan. Later werd vanwege de overheid hierop gereageerd en gesteld, dat men niet al te voorbarig moest zijn en wachten op de mededelingen die de president vandaag zal doen. Er wordt nu gesproken over een flexibele totale lockdown, waarbij het wél toegestaan is dat mensen voor noodzakelijke verrichtingen wel de woning mogen verlaten. Wat voor de overheid als noodzakelijk wordt gezien, hoeft nog geen noodzaak voor de doorsnee burger te zijn. Het is maar hoe je de zaak wenst te interpreteren, als hij niet goed wordt gedefinieerd en dan nog kunnen er haken en ogen zijn wat nu wél of niet van overheidswege toegestaan is. Een ander aspect waar de overheid goed over moet nadenken, is: hoe zorg je ervoor dat een flexibele totale lockdown wordt bewaakt en hoe groot het kostenaspect van een dergelijke controle wel zal zijn. Heeft de overheid genoeg geld en personeel om een dergelijke grootschalige operatie succesvol uit te voeren? Ook weet de regering beter dan wie dan ook, dat veel landgenoten niet bepaald gehoorzaam zijn en tot op heden, niet beseffen hoe gevaarlijk het is je niet aan de beschermende maatregelen tegen COVID-19 te houden. De nu demissionaire regering Bouterse dient wel te begrijpen, dat een totale lockdown een vrijwel onbeschrijfelijke verdere schade aan de economie zal toebrengen en dat een dergelijk ingrijpende maatregel, niet te lang mag duren, omdat een volk dat zich te lang opgesloten voelt, zich ongedurig zal gaan gedragen. Het is daarom van belang dat de maatregelen die het staatshoofd vandaag zal afkondigen, niet al te klemmend zullen overkomen, omdat de wrevel nu reeds niet gering is.